10 400 abonnés toujours privés d’électricité en Outaouais et dans l’Est ontarien

Les forts vents soufflés par Dame Nature laissent encore des traces samedi matin en Outaouais et dans l’Est ontarien. Des milliers de clients sont toujours privés d’électricité.

En Outaouais, 4 649 foyers étaient toujours sans courant à 10 h samedi.

Les pannes sont un peu partout sur le territoire de l’Outaouais, de Maniwaki à Fort-Coulonge en passant par Gatineau.

Hydro-Québec a indiqué qu'en raison de l'ampleur des dégâts, certains pourraient avoir à attendre jusqu'en début de semaine prochaine avant que le courant soit de retour.

Le PDG de la société d'État, Éric Martel, affirme toutefois que la plus grande part du réseau sera rétablie d'ici dimanche.

Du côté de l’Est Ontarien, 5 799 clients d’Hydro-One n’avaient toujours pas d’électricité à 8 h, samedi. L’agence estime que le courant pourrait être rétabli que dimanche soir.

Les forts vents de vendredi matin sont majoritairement à l'origine des pannes. Des arbres ont été déracinés et des branches cassées, ce qui a endommagé le réseau.

Le réseau de la CCN toujours perturbé

Face à l’ampleur des dégâts, la Commission de la capitale nationale (CCN) a dû fermer l’ensemble du parc de la Gatineau, vendredi.