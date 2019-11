Après des inondations, l'eau baisse à Sainte-Marie

Selon le site de surveillance des cours d'eau du gouvernement du Québec, le pic maximal de la rivière Chaudière a été atteint vers minuit samedi.

Le seuil d'inondation moyenne a été dépassé. En cours de journée vendredi, le maire de Sainte-Marie, Gaétan Vachon, craignait que le niveau 0-100 ans ne soit égalé.

Les inondations ont finalement atteint le niveau 0-20 ans, une gravité moindre que ce qui était anticipé, mais qui a suffi à submerger plusieurs rues du centre-ville.

Aujourd'hui, c'est le grand ménage, raconte le maire Vachon. Il faut passer le balai dans les rues, recommencer à nettoyer... Faut que la vie continue.

Les dernières inondations automnales survenues à Sainte-Marie remonte à octobre 2006, un épisode dont le souvenir demeure frais à la mémoire des citoyens.

Au moins, au printemps, c'est possible d'ouvrir les fenêtres et d'aérer, explique Gaétan Vachon. Des inondatoins qui surviennent juste avant l'hiver, ça cause énormément de dommages dans les maisons.

En prévision des inondations, vendredi, les autorités municipales avaient procédé à des évacuations de résidents du centre-ville vendredi après-midi.

La ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbeault s'est voulue rassurante lors d'un point de presse samedi matin.

Il y a quelques résidences inondées en Beauce, mais somme toute, tout est sous contrôle en Chaudière-Appalaches. Geneviève Guilbeault, ministre de la Sécurité publique du Québec.

Difficile de confirmer combien de gens ont quitté leur maison, mais il y aurait 200 personnes dans la zone inondée. La plupart des résidences touchées à Sainte-Marie devaient déjà être détruites après les inondations de ce printemps.

Déplacements difficiles

Plusieurs rues demeurent fermées ou difficiles d'accès en raison de l'accumulation d'eau.

L'usine Vachon, qui avait été endommagée lors des inondations du printemps dernier, est inaccessible en voiture.

Les travailleurs sont transportés dans une nacelle accrochée à un camion.

On refaisait l'usine depuis la dernière inondation. Donc là on attend pour entrer et pour voir qu'est-ce qui en est , explique Maxime Vachon, employé affecté à la réparation de l'usine.

Exaspération pour des résidents

Les inondations ont été moins importantes que prévu, mais des résidents sont tout de même épuisés des dommages à répétition causés par la rivière Chaudière.

Je viens d’apprendre que le sol n’a pas été inondé tant que ça, le propriétaire a bien géré ça. Je suis content ; j’étais sur la grosse panique au début, on se disait : ah non, pas encore comme au printemps. Finalement, ça n’a pas monté si haut que ce qui était annoncé , indique Francis Smith-Larrivée.

Je suis soulagé, mais en même temps, ça me fait chier. Je n’ai pas le goût de revivre ça encore une fois. Je n’aurai pas le choix d’aller dans une autre ville. Francis Smith-Larrivée, résident de Sainte-Marie.



Ailleurs en Beauce

La rivière Chaudière est sortie de son lit à d'autres endroits en Beauce vendredi à cause des fortes pluies, notamment à Saint-Joseph-de-Beauce et Beauceville.

La rivière Chaudière a débordé suite aux pluies abondantes dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

À Beauceville, les autorités ont indiqué que la rivière ne pose plus de risques.

Du côté de Saint-Joseph, le niveau de la rivière baisse à une vitesse de 12 cm l'heure.