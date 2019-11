Un accident fait deux morts sur la route 113

Il s'agit de Lucie Corriveau-Thomopoulos, 67 ans et Kiriakos Thomopoulos, 70 ans.

Leur décès a été constaté à l'hôpital, explique la Sûreté du Québec (SQ).

L'accident est survenu peu avant 19 h et les deux occupants du second véhicule ont été blessés, mais leur vie ne serait pas en danger.

Les conditions météorologiques seraient en cause dans cet accident, explique le sergent Louis-Philippe Bibeau de la SQ.