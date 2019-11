Victoire de l’Océanic sur les Islanders de Charlottetown

L’ailier droit Nathan Ouellet a ouvert le bal, marquant son cinquième but de la saison après un peu plus de 13 minutes de jeu en première période, avec l’aide de Maxime Collin et de Cole Cormier.

C’était au tour de Cormier de marquer son troisième de la saison six minutes plus tard, déjouant lui aussi le gardien Matthew Welsh des Islanders avec l’aide de Jeffrey Durocher. Ce dernier n’a d’ailleurs pas tardé à se tailler une place parmi les marqueurs, alors qu’il a compté son troisième but de la saison après moins d’une minute de jeu en deuxième période.

Les Islanders n’avaient pas dit leur dernier mot, s’inscrivant finalement au pointage après 11 minutes de jeu au deuxième tiers grâce au 11e but de Nikita Alexandrov cette saison, portant la marque à 3-1 pour l’équipe bas-laurentienne.

Le joueur de centre Cédric Paré a poursuivi la lancée de l’Océanic, marquant son 22e but de la saison en avantage numérique en troisième période, avec l’aide d’Isaac Belliveau et de Cole Cormier.

Alexandrov est revenu à la charge dans les dernières minutes de la troisième période avec le deuxième et dernier but de la formation de l’Île-du-Prince-Édouard, mais ce ne fut pas assez pour leur donner la victoire.

La troupe de Serge Beausoleil repart de Charlottetown avec une 11e victoire en poche en 18 parties jouées cette saison. L’équipe se trouve au troisième rang du classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Quelques joueurs de l'Océanic ont fait bonne figure en octobre, si bien qu'ils ont mérité des titres de joueurs du mois de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec . C'est le cas notamment de Cédric Paré, nommé attaquant du mois, avec une mention honorable à Alexis Lafrenière. Isaac Belliveau a pour sa part été nommé recrue du mois par la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec .

L’Océanic accueillera les Olympiques de Gatineau au Colisée Financière Sun Life vendredi prochain à 19 h 30.