Le Drakkar fait tomber les Tigres de Victoriaville

L’ailier gauche Antoine Rochon a inscrit le premier but de la partie au tableau indicateur après plus de sept minutes de jeu en première période, son deuxième de la saison avec l’aide de Feliks Morosov et du gardien Dakota Lund-Cornish.

Le deuxième but du Drakkar a suivi un peu plus d’une minute plus tard des mains de Brandon Frattaroli avec son troisième de la saison. Mais la troupe de Jon Goyens ne s’est pas arrêtée là.

C’était au tour de Feliks Morosov d’avoir le dessus sur le gardien des Tigres Tristan Côté-Cazenave après 11 minutes 11 secondes de jeu en première période, portant la marque à 3-0 en faveur du Drakkar, après huit tirs au but de la part des Baie-Comois.

L’entraîneur des Tigres Louis Robitaille a finalement retiré son gardien pour le remplacer par Fabio Iacobo pour le reste de la partie.

Cela n’a pas été assez pour équilibrer le match, alors que Xavier Bouchard et Brandon Frattaroli ont marqué les deux autres buts de la formation nord-côtière pendant la troisième période.

Cette victoire porte l’équipe au 14e rang du classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) avec six victoires, huit défaites en temps réglementaire et trois défaites en prolongation en 17 parties jouées pour le Drakkar.

Le prochain match de l’équipe aura lieu samedi à 16 h alors que les Nord-Côtiers affronteront les Cataractes de Shawinigan et tenteront d’obtenir un troisième gain consécutif.