Encore 100 000 clients d'Hydro-Québec privés de courant dans la région

La situation s'améliore tranquillement dans la grande région de Québec, bien que 100 000 clients demeurent sans électricité dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Quelque 150 équipes d'Hydro-Québec sont à pied d'oeuvre depuis 7 h samedi matin pour réparer les pannes et rétablir le courant le plus rapidement possible, aidées par des renforts venus du Nouveau-Brunswick.