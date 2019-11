Tempête automnale : « La pire crise depuis le verglas », estime Legault

« On prévoit chez Hydro-Québec que la grande majorité des résidences seront rebranchées d'ici dimanche soir », a annoncé samedi matin le premier ministre aux côtés du président directeur-général de la société d'État, Éric Martel.

Or, quatre régions devront possiblement prendre leur mal en patience plus longtemps que le reste de la province, a prévenu M. Legault : le Richelieu, Lanaudière, les Laurentides et la Beauce sont dans une situation beaucoup plus complexe et nécessiteront plus d'interventions de la part des équipes d'Hydro-Québec.

« On va être sur le terrain jusqu'à ce que le dernier client soit reconnecté », a toutefois tenu à clarifier M. Martel, qui a annoncé que des employés d'Hydro Ottawa avaient été appelés en renfort en plus d'équipes du Nouveau-Brunswick et de Détroit.

Plus de 1000 employés d'Hydro-Québec, dont environ 800 monteurs de ligne, sont mobilisés et travailleront jour et nuit pour rétablir le courant.

Il y a un appareil logistique énorme sur le terrain. Éric Martel, PDG d'Hydro-Québec

Le premier ministre François Legault a tenu à offrir ses condoléances à la famille de l'homme décédé hier à Bromont.

Il a également interpellé les citoyens qui suggéreraient de faire enterrer les fils électrique du réseau d'Hydro-Québec pour éviter des pannes en raison des intempéries.

« Ça coûterait dix fois plus cher d'enterrer les fils », a lancé M. Legault. De son côté, M. Martel n'a pu chiffrer les coûts qu'engendrerait la tempête automnale, précisant toutefois que des sommes étaient réservées dans le budget pour les catastrophes naturelles.

La moitié des pannes réglées

« La situation s'améliore quand même tranquillement », a déclaré plus tôt samedi la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault lors d'un point de presse.

Son collègue aux Ressources naturelles et à l'Énergie Jonatan Julien a confirmé pour sa part que « tous les efforts » étaient faits pour rétablir le courant dans les différentes municipalités de la province.

« L'objectif était assez audacieux de réduire de moitié [le nombre de pannes], mais on est là », a-t-il expliqué.

À 13 h, samedi, 398 107 clients étaient privés d’électricité. Les régions les plus touchées sont la Montérégie (67 628), Chaudière-Appalaches (61 728), les Laurentides (56 758), la Mauricie (42 451), Québec (38 602), le Centre-du-Québec (37 022), l’Estrie (36 176) et Lanaudière (29 456).

Au Nouveau-Brunswick, ce sont 8019 domiciles qui étaient toujours plongés dans le noir samedi matin et 800 maisons étaient également sans électricité en Nouvelle-Écosse.

En plus des importantes précipitations survenues dans la nuit de jeudi à vendredi, des vents violents ont soufflé sur la province. On a enregistré des rafales à 105 km/h à Montréal, 107 km/h à Saint-Hyacinthe, 104 km/h à Trois-Rivières, 94 km/h à Sherbrooke et 91 km/h à Québec.

Au plus fort de la tempête, à 16 h vendredi, 980 000 abonnés d’Hydro-Québec étaient privés d’électricité. Il s’agissait du plus important bassin de population touchée par une panne depuis la crise du verglas en 1998, lorsque 1,4 million d’abonnés avaient été en panne.

Le toit d'une station-service de Saint-Hyacinthe a été littéralement renversé par le vent vendredi. Photo : Radio-Canada

Contrairement à la crise du verglas de 1998, qui avait touché le réseau de transport d'Hydro-Québec, la tempête de vendredi a affecté le réseau de distribution, a expliqué Éric Fillion, président d’Hydro-Québec Distribution. « C’est une bonne nouvelle pour nous, parce que le réseau de distribution, on peut le rétablir beaucoup plus rapidement que le réseau de transport », a-t-il expliqué.

La société d'État demande toutefois aux citoyens qui souhaitent aider les monteurs de lignes en déplaçant des arbres ou des poteaux électriques d'attendre l'arrivée des responsables. De nombreux problèmes liés aux efforts des résidents compliquent le travail de ses équipes, indique-t-elle.

Le stationnement de la Maison du cinéma, au centre-ville de Sherbrooke, était presque totalement inondé vendredi matin. Photo : Photo fournie

Des inondations en Estrie et en Beauce…

La plupart des régions ont reçu de 50 à 70 mm de pluie, mais les quantités ont dépassé les 100 mm en Estrie et en Beauce.

Du côté de Sherbrooke, l’augmentation du niveau de la rivière Saint-François a poussé la Ville à procéder à 250 évacuations préventives.

En Beauce, le maire de Sainte-Marie avait ordonné l’évacuation du centre-ville en raison d’un important coup d’eau anticipé. Une partie du centre-ville de la municipalité risquait de se retrouver sous l’eau alors que l’inondation avait atteint le niveau 0-20 ans.

Samedi matin, le niveau de la rivière Chaudière était à la baisse.

Environ 250 maisons ont été inondées. Pour la plupart, ce sont des bâtiments qui avaient déjà été inondés lors des crues printanières et qui vont être démolis, a-t-on expliqué.

Le niveau d’eau avait également monté du côté de Beauceville.

Sur une note plus tragique, un homme de 63 ans a été tué en matinée vendredi par la chute d’un arbre cassé par les vents à Bromont. Il a été transporté d’urgence à l'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins, à Cowansville, où son décès a été constaté peu après.

… et de la neige en Abitibi-Témiscamingue

Pendant ce temps, l'Abitibi-Témiscamingue a dû affronter sa première tempête de neige, qui a provoqué là aussi son lot de pannes de courant.

Et, comme si ce n'était pas suffisant, la région a été coupée du sud du Québec en raison du carambolage d'une vingtaine de véhicules dans le secteur de Val-d'Or.