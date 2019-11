La francophonie britanno-colombienne fait le point à l’orée de 75 ans de vie associative

L’événement annuel intitulé « Rendez-vous des présidents et présidentes » (RVPP) rassemble les leaders de la communauté.

« C’est un rendez-vous de la communauté francophone pour discuter des besoins de leurs régions et partager les bonnes pratiques », explique Louis Moubarak, directeur général de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB).

Louis Moubarak participe à son premier Rendez-vous des présidents et présidentes d'organismes francophones en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Daniel Beauparlant

« Ce sont des rencontres de concertation. C’est le moment où on se parle tous et où on se met en accord sur les priorités et les enjeux à long terme.

Parmi les grands enjeux de la francophonie figure la refonte de la Loi sur les langues officielles, rappelle Louis Moubarak.

Mais le travail se poursuit également sur la scène provinciale.

« Spécifiquement en Colombie-Britannique, on demande une politique sur les services en français du gouvernement provincial », insiste-t-il.

La Fédération se prépare aussi à célébrer le fait francophone en Colombie-Britannique. Elle se penchera sur les festivités entourant le 75e anniversaire de la FFCB.

« J’aimerais bien qu’on organise une campagne rassembleuse sur le fait francophone en Colombie-Britannique. Ça serait la promotion de la communauté francophone », avance-t-il.

Des enjeux locaux

Les enjeux subsistent en région. Margo Mercier, directrice de l’Association francophone de Kamloops, en sait quelque chose. Elle fait face à la difficulté de recruter du personnel francophone.

Margo Mercier est impliquée dans la francophonie de la Colombie-Britannique depuis 28 ans. Photo : Radio-Canada / Daniel Beauparlant

« Les principaux défis, c’est de trouver des gens, des ressources humaines qui parlent français. On a une garderie, on a une prématernelle, on a un programme après-école, et on a tellement de difficulté à trouver des employés, notamment des éducatrices et des éducateurs », présente-t-elle.

C’est un vrai cauchemar! Margo Mercier, directrice, Association francophone de Kamloops

« Par exemple, on peut faire venir du monde du Québec, mais comme les diplômes ne sont pas octroyés ici, il faut que ces travailleurs paient des services de traduction pour faire traduire leurs documents. Ils en ont besoin pour l’envoyer au ministère, ce qui coûte des milliers de dollars. Cela fait que les gens vont travailler ailleurs », se désole-t-elle.

Pour elle, l’utilité de participer au Rendez-vous des présidents et présidentes revient « à réseauter et d’en savoir plus sur ce qui se passe ailleurs. C’est de travailler ensemble et de faire une pression sur le gouvernement », soutient celle qui est impliquée dans la communauté francophone depuis 28 ans.

Pauline Gobeil, directrice de la Société francophone de Victoria, dit qu'elle profite du rendez-vous annuel des organismes francophones de la province pour réseauter et trouver des idées de programmes pour sa communauté. Photo : Radio-Canada

Même son de cloche pour Pauline Gobeil, directrice de la Société francophone de Victoria. « C’est surtout pour rencontrer les autres organismes. Ça me renseigne sur ce que les autres font, les problèmes qu’ils vivent et comment ils les surmontent. Je vais chercher des idées et des solutions. Ça sert de validation même », croit-elle.

C’est un échange où tu vas te ressourcer. Pauline Gobeil, directrice générale, Société francophone de Victoria

Un des enjeux qui touchent la communauté francophone de Victoria est celui de son statut de grand centre urbain.

Pour certaines demandes de subvention dans le domaine culturel, les bailleurs de fonds exigent des artistes francophones locaux.

« À Victoria, des artistes locaux francophones, il n’y en a pas beaucoup. Quand on les a eus pour deux ou trois années de suite, il faut en trouver d’autres. Mais quand l’artiste veut vivre de son art, il va s’établir à Vancouver, explique-t-elle. Comme on est considérés en tant que grand centre urbain, on ne peut avoir des artistes de Vancouver dans notre programmation parce qu’ils n’entrent pas dans la catégorie des artistes locaux. Nous n’avons donc plus droit au financement. »

Ce rassemblement de leaders francophones permet, souligne-t-elle, de solliciter la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique pour qu’elle porte le message des communautés locales auprès des gouvernements.

Avec les informations de Daniel Beauparlant