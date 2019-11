Premier bébé à siéger à l’Assemblée législative de la Saskatchewan

« Elle a dérangé le moins possible les gens et elle n’a pas pleuré. Ce qui est toujours une bonne chose », a lancé la mère et députée.

Nicole Sarauer avait prévu le coup. Dès l’annonce de sa grossesse, en février, elle s’est mise au travail dans le but de modifier les règles imposées aux élus saskatchewanais dans leur milieu de travail.

À ce moment, le règlement stipulait que si une personne qui n’était pas membre de l’assemblée, un étranger, entrait à l’intérieur de la chambre, le président pouvait exiger son expulsion. Maintenant, les poupons ne sont plus considérés comme des étrangers.

La députée néo-démocrate de Regina Douglas Park Nicole Sarauer a dû allaiter sa petite Olivia en pleine période de questions, jeudi. Ce qui n'a pas semblé incommoder son collègue Trent Wotherspoon. Photo : Assemblée législative de la Saskatchewan

Une bonne chose puisque la petite Olivia avait fait la sieste plus tard qu’à l’habitude, jeudi avant-midi, ce qui a repoussé son repas. La députée Sarauer a donc dû l’allaiter en pleine période de questions.

« C’est un peu désordonné, la tâche de vomissure sur mon veston en témoigne. Ce n’est définitivement pas parfait, mais c’est rempli d’amour », a fait valoir la néo-démocrate.

Parmi les autres modifications du règlement, il y a la possibilité pour les élus d’obtenir des congés de maternité et de paternité lors d’adoption, des tables à langer ont été installées dans les toilettes et des chaises hautes sont désormais disponibles à la cafétéria.