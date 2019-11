Début des cliniques de vaccination contre la grippe à Ottawa

La clinique aura lieu à l’école secondaire A. Y. Jackson du quartier Kanata, de 9 h à 14 h.

Deux vaccins sont disponibles cette année. Un vaccin quadrivalent, qui contient quatre souches de la grippe, est disponible pour la population en général à partir de l’âge de six mois. Un vaccin trivalent à haute dose est aussi disponible pour les gens de 65 ans et plus.

Ce n’est pas possible à ce moment-ci de se prononcer sur l’efficacité du vaccin , affirme Marie-Claude Turcotte, gestionnaire des programmes d’immunisation à la Ville d’Ottawa.

Les prévisions sont faites en fonction de ce qui s’est passé dans l’hémisphère sud, on peut prévoir que ce sont ces mêmes souches qui vont circuler ici. Marie-Claude Turcotte, gestionnaire des programmes d’immunisation à la Ville d’Ottawa

Santé publique Ottawa recommande surtout la vaccination pour les jeunes enfants, les personnes de 65 ans et plus et les gens atteints de problèmes de santé chroniques.

La saison de la grippe commence habituellement à ce temps-ci à l’automne, on voit le pic de la saison habituellement un peu après les Fêtes , affirme Mme Turcotte. À ce moment-ci, c’est impossible de prédire si la grippe sera plus virulente.

Au total, une quinzaine de cliniques de vaccination auront lieu à Ottawa d’ici le 20 novembre prochain.

Les vaccins sont aussi disponibles dans la plupart des pharmacies pour les enfants de plus de cinq ans et dans la plupart des bureaux de médecins.

Avec les informations d'Alexandra Angers