Pas de fermetures de succursales de Cannabis NB, assure son nouveau pdg

Non, notre but est de faire les ajustements nécessaires - difficiles, mais nécessaires - pour accélérer la rentabilité de l'entreprise. On n'a présentement aucun but de fermer des magasins , a affirmé Patrick Parent, invité à réagir aux pertes financières chez Cannabis NB.

M. Parent a pris la tête le 3 septembre d’Alcool NB et de Cannabis NB.

Malgré une amélioration des ventes de cannabis au cours de l’été, la société d’État continue de perdre de l’argent. Les pertes au dernier trimestre se chiffrent à 1,5 million de dollars, a indiqué plus tôt cette semaine la porte-parole de Cannabis NB, Marie-Andrée Bolduc.

Cannabis NB a maintenant encaissé des pertes de 16,2 millions de dollars au cours des 50 premières semaines où le cannabis à usage récréatif a été légal au Canada. La société d’État a aussi procédé à des mises à pied.

C'est une nouvelle industrie qui est en croissance. On voit les mêmes problématiques au point de vue national, où toutes les juridictions apprennent à développer leur entreprise dans ce nouveau domaine , a rappelé Patrick Parent vendredi lors d’une entrevue au Téléjournal Acadie.

Des améliorations constantes s’effectuent, soutient-il.

Les ventes de Cannabis NB au second trimestre cette année, du 1er juillet au 29 septembre, ont atteint 10,7 millions de dollars, en hausse de 17,6 % comparativement au premier trimestre de l’année financière, mais cette augmentation n’a pas été suffisante pour dégager un profit.

On peut aussi soupçonner un effet saisonnier. Alcool NB, par exemple, voit souvent ses activités s’intensifier en été et ses ventes de 126 millions de dollars au deuxième trimestre cette année représentent une hausse de 14,6 % comparativement au premier trimestre. Aux États-Unis, on tend aussi à remarquer par endroits une hausse de la consommation de cannabis en été.

Par ailleurs, les consommateurs du Nouveau-Brunswick retrouvent depuis quelques jours de la bière sur les étalages de nombreuses épiceries, tel que promis par la société des alcools en juin dernier.

Le pdg d’Alcool NB n'exclut pas d'élargir l'offre de produits de microbrasserie dans les supermarchés. On croit qu'on est très, très bien représentés côté microbrasseurs , dit Patrick Parent. Malgré ce fait, on va quand même se pencher sur la question de faire une extension potentielle de produits, soit au printemps ou à l'automne, de produits additionnels pour les microbrasseurs.

Le dirigeant affirme qu'Alcool NB est présentement en discussion courante avec l'association des microbrasseurs pour collaborer à ce sujet .

Quant aux reproches de certains consommateurs néo-brunswickois, qui se plaignent de prix plus élevés qu’au Québec, M. Parent réplique que le Nouveau-Brunswick ne fait pas mauvaise figure lorsqu’on compare ses prix à l’ensemble des provinces. Nous sommes classés très bien selon cette analyse , dit-il.

Il va toujours y avoir une disparité, une différence de prix [avec] le Québec , poursuit-il. Notre mission, c'est de redonner à la province, aux payeurs de taxes, aux Néo-Brunswickois et [Néo-]Brunswickoises par l'entremise de nos profits.

Au Nouveau-Brunswick, le gouvernement de Blaine Higgs n’a pas fermé la porte à une éventuelle privatisation de Cannabis NB.

