Un nettoyage des campements de sans-abri pour apaiser la tension avec des riverains

Les occupants des lieux avaient été forcés de quitter leur campement en raison du très haut niveau de la Rivière cet automne. Ils ont laissé derrière eux des tas d’immondices qui flottaient dans la rivière depuis des semaines, selon Avery Ross, le fondateur du groupe Saint-Boniface Norwood Preservation Society.

Parmi ces déchets, en plus des vêtements usés et de vieux chariots, on trouve des objets de tout genre. Des bouteilles d’alcool, des aiguilles, des appareils pour contrôler le taux de sucre dans le sang, utilisés par les diabétiques, et des jeux d’enfants.

On trouve également des souvenirs personnels d’une époque révolue, comme une photo de classe prise dans une école au début des années 1970.

Une photo d’école de plus de 50 ans retrouvée lors du nettoyage d’un campement de sans-abri à Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada / Thibault Jourdan

Selon M. Ross, certains habitants sont agacés par les campements et encore plus par ces déchets : Ça crée de l’animosité entre les sans-abri et les habitants du quartier.

Il espère que le nettoyage améliorera les rapports entre les différentes parties.

Il précise qu’il est important pour l’ensemble de la population de comprendre que de nombreuses personnes se retrouvent dans la rue contre leur gré. « Lorsque vous devez choisir entre des maisons délabrées, infestées de punaises de lit, et des campements ce n'est pas facile », dit-il.

D'après lui, tout le monde doit mettre la main à la pâte pour rendre la ville propre et agréable. « C’est notre maison à tous, dit-il. Si vous pouvez venir aider au nettoyage, faites-le. Si vous n’avez pas la force physique pour le faire, faites des dons aux organismes qui le font ».

Pendant des semaines, des déchets laissés par les sans-abri flottaient dans l’eau. Photo : Radio-Canada / Thibault Jourdan

Pour mieux s’équiper et rendre le travail plus efficace, le groupe St-Boniface Norwood Preservation Society organise régulièrement des campagnes de souscription.

Un mal plus grand

Les bénévoles qui ont participé au nettoyage n’étaient pas tous des résidents de Saint-Boniface. Certains venaient du North End, de Centennial et de bien d’autres quartiers de Winnipeg.

Tout comme Avery Ross, ils affirment que la pauvreté n’est pas circonscrite à quelques secteurs de la capitale manitobaine. Ils croient que l’union des forces qui permettra de construire une société plus inclusive.

Ce que nous faisons est tangible et les résultats sont immédiats et ça aide tout le monde , explique John Mallatratt, un des bénévoles .

Ils ont aussi pour interpellé les pouvoirs publics.

Le député provincial de Saint-Boniface, Dougald Lamont, qui est venu donner un coup de main s’est dit révolté par la situation. Il estime que la prolifération de campements de sans-abri à Winnipeg ne devrait pas être normale , encore moins tolérée au nom de la pauvreté.

Il y aura toujours de la pauvreté; toujours des gens sans-abri?... Non! La résolution de ce problème doit être une priorité.

Selon lui, la province dispose des moyens suffisants pour mettre fin à l’itinérance. Il y a assez de revenus, assez de ressources pour assurer qu’il n’y ait personne qui dort sous un pont , dit-il.

Le député provincial de Saint-Boniface, Dougald Lamont, participe au nettoyage. Photo : Radio-Canada

Il ajoute que les politiques sociales en vigueur au Manitoba sont désuètes et doivent être révisées. « On a des taux d’assistance sociale qui n’ont pas changé en 30 ans, remarque-t-il. Alors c’est presque impossible de vivre [ces aides ]. »

Après les campements de Saint-Boniface, Avery Ross et son groupe envisagent de nettoyer d’autres camps et ils espèrent attirer plus de bénévoles.

Avec les informations de Thibault Jourdan