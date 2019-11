Quartier des Constellations : 11 mois après l'entente, des résidents attendent toujours

Des propriétaires et d'anciens résidents du quartier des Constellations à Lévis attendent toujours d’être indemnisés par la Ville, près d’un an après la signature d’une entente. Le recours concerne des maisons construites sur des sols instables où encore aujourd’hui, des dommages sont visibles.

Depuis une dizaine d'années, des propriétaires du quartier des Constellations ont subi de nombreux dommages en raison de sols argileux.

Par exemple, la résidence de John Lightfoot a nécessité près de 320 000 $ de réparation. Les sols instables ont, notamment, causé des fissures, des portes qui ne ferment plus et des infiltrations d'eau.

Malgré de nombreux travaux, certains dommages sont toujours visibles. Photo : Radio-Canada

Un regroupement de propriétaires avait donc intenté un recours collectif pour réclamer des compensations financières. Après des années d'attente, la Ville de Lévis et des représentants du quartier ont signé une entente de règlement hors cour le 30 novembre 2018.

Dans le communiqué de presse, la Ville précise que les avocats doivent procéder à la rédaction finale de l'entente avant qu'elle soit autorisée par le tribunal. Enfin, s’ensuivra la mise en œuvre du règlement. Cette dernière étape du processus est prévue, selon les délais raisonnables, à l’été 2019 , pouvait-on lire.

Toujours dans l'attente

Toutefois, 11 mois plus tard, les propriétaires ou d'anciens résidents n'ont toujours pas eu de nouvelles.

On envoie des courriels aux avocats, on essaie de les contacter : aucun retour. On va voir nos représentants et ils nous disent qu'ils ne peuvent pas nous parler. Il y a une entente, mais c'est quoi l'entente? , s'interroge John Lightfoot, aussi père de deux adolescentes.

On est l'une des maisons les plus touchées dans le quartier, on devrait être au moins informés, on ne l'est pas. John Lightfoot, propriétaire d'une maison sur la rue de la Licorne

John Lightfoot, propriétaire Photo : Radio-Canada

Jacques Garon et sa conjointe Micheline Landry n’ont pas attendu d’avoir des réponses avant de tourner la page. Ils ont vendu leur maison et ils sont devenus locataires. Malgré tout, ils aimeraient être informés et être indemnisés.

On sent qu'on n'a pas d'importance à nulle part. Personne s'occupe de nous autres, on n'a pas le droit d'avoir de nouvelles , déplore M. Garon.

On n'était pas à perte sur le marché mais normalement, on aurait été supposé de faire un certain profit. Jacques Garon, ancien propriétaire

Jacques Garon a vendu sa maison il y a plusieurs mois. Photo : Radio-Canada

La Ville de Lévis et la Société canadienne d'hypothèques et de logement ont offert un programme de remboursement aux sinistrés qui couvraient environ le tiers des coûts. Mais pour plusieurs, les dommages sont aussi psychologiques.

Même nos enfants ont été suivis par des psychologues parce que c'était de la détresse, de l'angoisse. Elles se réveillaient la nuit en criant , se rappelle John Lightfoot, avec beaucoup d'émotions dans la voix.

Le travail a été fait, affirme la Ville

La Ville de Lévis dit avoir fait ses devoirs dans le cadre de l'entente de principe.

À la suite de cette entente-là, chaque partie avait des devoirs à remplir et la Ville de Lévis a accompli l'ensemble de ses devoirs dans un très court délai , précise Christian Tanguay, directeur général adjoint aux services administratifs de la Ville de Lévis.

M. Tanguay affirme être en attente d'un retour de la part du regroupement qui représente les propriétaires avant de soumettre l'entente au tribunal.

De son côté, aucun des membres du regroupement que nous avons contactés n'a répondu à nos demandes d'entrevue. La Ville souhaite régler le dossier avant le 30 novembre prochain.