Liban : le Hezbollah ne s’oppose pas à un gouvernement de technocrates

Après le discours du président libanais Michel Aoun jeudi dans lequel il a appelé à la formation d’un gouvernement de technocrates et non partisan, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, s’est prononcé pour la formation rapide d’un gouvernement.

Dans un discours télévisé vendredi, le chef du Hezbollah a appelé au dialogue entre des représentants des blocs politiques et les représentants honnêtes du mouvement de protestation.

Hassan Nasrallah a rendu hommage aux manifestants pour leur patience et leur discipline . Il a également affirmé que son parti avec d’ autres , y compris dans le mouvement de protestation , ont pris la responsabilité d’ éviter l’effondrement du pays .

Il espère que le nouveau gouvernement écoutera les revendications des Libanais et qu’il rétablira la confiance .

Il n’existe pas de corruption sans corrompus et corrupteurs; le nouveau gouvernement ne sauvera pas le pays s’il n’agit pas dans la transparence et la clarté avec les citoyens. Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah

Par ailleurs, Hassan Nasrallah a affirmé que son mouvement n’est pas inquiet, car il reste fort .

Ouverture des banques

Les banques ont rouvert leurs portes vendredi pour la première fois en deux semaines au Liban, où le climat est plus apaisé après 16 jours de protestations.

Une file s'est formée devant une banque à Saïda. Photo : Reuters / Ali Hashisho

La reprise des activités bancaires a eu lieu malgré les rassemblements qui se tiennent encore à Beyrouth et dans d’autres villes.

Dès l’aube, de longues files se sont formées devant les agences bancaires. Les Libanais ont pu ainsi retirer leur salaire ou effectuer des virements pour la première fois depuis deux semaines.

Les Libanais craignent cependant que la réouverture des banques ne s'accompagne d'une dévaluation monétaire, mais la banque centrale a déclaré en début de semaine que la monnaie locale restait indexée sur le billet vert au taux de 1507,5 livres pour un dollar, fixé en 1997.

Sur le marché parallèle, elle s’échangeait ces derniers jours à plus de 1700 livres pour un dollar.

La dette publique, détenue à 80 % par les banques commerciales et la banque centrale, culmine à 86 milliards de dollars, soit 150 % du PIB, l'un des taux les plus élevés du monde.

Le 17 octobre, des manifestations massives ont été lancées dans tout le pays contre la classe politique jugée corrompue et incompétente. Ce mouvement de protestation a paralysé le pays avec le blocage de routes et la fermeture des écoles, des universités et des banques.