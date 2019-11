Des travaux de pavage critiqués à Jonquière

Des travaux de pavage effectués sur le boulevard du Royaume et sur la rue Saint-Hubert dans l’arrondissement de Jonquière soulèvent des critiques acerbes, notamment sur les réseaux sociaux.

La Ville de Saguenay vient de terminer les travaux, mais plusieurs estiment qu’ils ont été bâclés.

À la Ville de Saguenay, on réplique qu'il s'agissait de travaux de surface urgents visant à enlever les ornières dangereuses. Il s’agit de réparations temporaires et non pas d’un resurfaçage permanent.

C’est pour éviter l'aquaplanage, pour éviter des accumulations d'eau. Également, au niveau du déneigement, c'est facilitant, c'est plus sécuritaire , soutient la porte-parole de Saguenay, Marie-Hélène Lafrance. Elle ajoute que les travaux permettront aussi de faciliter l’épandage d’abrasifs pendant l’hiver.

La Ville admet que les réparations partielles sont moins confortables qu'un resurfaçage complet de la chausser. Elle explique que ces travaux sont réalisés sur des artères qui se sont détériorées plus vite que prévu et qui ne sont pas inscrites au calendrier des travaux publics.

D’après le reportage de Gilles Munger