Le Relais franco 2020 sous le signe du changement

Une quarantaine de jeunes de 10e, 11e et 12e années pourront prendre part à cette activité parascolaire qui aura lieu du 27 mai au 1er juin 2020, indique Michel St-Amant, directeur général du CSF.

La durée du défi cycliste sera aussi plus courte.

L’année passée, c’était sur une semaine complète. Cette année, ça va être sur 5 jours. Michel St-Amant, directeur général du CSF

L'année 2018 était la première année pour le Relais franco sous sa nouvelle mouture. Après l'événement, le CSF a fait un bilan et évalué les pistes d'amélioration. Pour ce faire, l'équipe du CSF s'est posé plusieurs questions, entre autres : « Est-ce que c’était trop long? Est-ce que les jeunes se sont fatigués? Est-ce que les adultes ont rencontré des défis? Il y a une question budgétaire également », a expliqué le directeur général.

Les réponses à ces questions ont mené aux modifications annoncées pour 2020.

Les frais d’inscription pour cette année ont presque doublé par rapport à l'an dernier. Ils sont maintenant de 500 $. Ce montant inclut les frais de transport pour participer au projet, l'hébergement, les repas, le vélo de chaque élève lors du relais et les vêtements, est-il détaillé sur le site de l’événement.

« Le budget de l’année passée avait été bâti à partir de l’expérience de La Grande Traversée, et ça s’est avéré que ça ne correspondait pas. Le budget a été réajusté afin de couvrir l’ensemble des frais et de pouvoir permettre une meilleure inclusion des jeunes qui ont par exemple des défis, qui n’ont pas de matériel », souligne Michel St-Amant.

Il mentionne aussi la nécessité de couvrir les coûts de transport étant donné le spectre provincial du Relais franco.

Sur la question du nouveau parcours, Michel St-Amand mentionne la sécurité comme étant un des critères principaux. Le niveau de difficulté est aussi évalué pour savoir s’il convient aux jeunes.

Le Relais franco aura lieu dans la vallée de l’Okanagan cette année, mais le trajet exact reste toujours à confirmer. Il s'agira toutefois d'un trajet reliant toutes les écoles du CSF dans la région du Sud Est de la C.-B., présente l’institution scolaire.

En octobre 2018, le CSF a mis fin au projet de La Grande Traversée un relais cycliste pancanadien qui s'adressait aux jeunes francophones de partout au pays, et qui existait depuis 2013. Il avait remplacé l’événement par le Relais franco.

« En plus du dépassement de soi, ce projet permettra aux élèves de développer leur esprit d’équipe et persévérance », peut-on lire sur le site du CSF au sujet du défi cycliste.

« Le projet cycliste a pour but de rassembler la jeunesse et de mettre en lumière la richesse et la diversité des communautés de la province », met de l’avant le conseil scolaire.

La période d’inscription se termine le 4 novembre 2019.

Avec les informations de Pierreluc Gagnon