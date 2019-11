La première tempête de l'année à bord d'une déneigeuse

En plus d'évaluer la neige, la glace, la quantité d'abrasifs et de sel à épandre, ils doivent aussi surveiller le comportement des automobilistes qu'ils rencontrent.

Alain Pomerleau, employé au ministère des Transports, nous a permis d'embarquer avec lui à bord d'un chasse-neige vendredi le temps de déneiger le quartier Bellecombe de Rouyn-Noranda.

Alain Pomerleau est sorti de sa retraite pour recommencer à déneiger pour le ministère des Transports. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Souvent on se fait dire "vous êtes toujours dans les jambes", mais quand on n'est pas dans les jambes, ils disent "regarde ils ne sont pas sur le chemin" , a-t-il décrit. Les commentaires sont nombreux. Celui qui conduit des chasse-neige depuis plus de 39 ans a pris sa retraite en 2016. Il a repris le volant des chasse-neige en 2018, principalement en raison du manque de main-d'oeuvre qui touche aussi le MTQ, mais aussi par passion.

Ce qu'il déplore, c'est le comportement dangereux de certains automobilistes. En général ça se passe bien, mais il y a toujours des exceptions, du monde trop pressé qui dépasse sans voir nécessairement en avant , dit-il.

La première étape est de remplir la déneigeuse de sel avant de prendre la route. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Il sait aussi que lors de son passage, la neige s'accumule dans les entrées des résidences. Plusieurs lui ont demandé de lever ses équipements afin d'éviter de pousser la neige chez eux. La neige, il faut la mettre quelque part, répond-il. Parce que si elle est dans le chemin, ce sera encore plus dangereux pour les automobilistes.

Les poubelles et les bacs de recyclage se retrouvent aussi parfois renversés. « Le citoyen doit mettre ses bacs sur son entrée et non sur l'accotement », rappelle Alain Pomerleau.

Il n'est pas rare que la déneigeuse soit à la limite de la bordure de la route en raison de sa largeur, ce qui peut expliquer que les bacs de poubelle ou de recyclage se font renverser. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Les chasse-neige circulent en moyenne à une quarantaine de km/h. Ils diminuent leur vitesse à moins de 25 km/h pour épandre des abrasifs ou du sel. C'est surtout dans ces situations-là qu'il arrive des fois des avaries. Du monde trop pressé qui vient pour dépasser, ils paniquent et perdent le contrôle , a-t-il remarqué.

Le sable c'est pour rendre les routes plus sécuritaires par temps froid et pour les journées douces, le sel c'est pour faire fondre la neige et pour dégager l'asphalte , précise-t-il.