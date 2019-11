Le dernier combat de Jean-Yves Thériault devant ses partisans

Le vétéran de 64 ans, qui a défendu son titre de champion du monde plus de 15 ans dans les années 70 et 80 a bien paru, contre son protégé et actuel champion, Benoît Ladouceur, plus jeune que lui de plus de 20 ans.

Ça été un honneur d'affronter un actuel champion! J’ai réussi à bien me débrouiller. J’étais surpris d’être capable de monter mes jambes à la hauteur de sa tête , a rigolé Thériault à sa sortie du ring.

Jean-Yves Thériault envoie une droite à son adversaire pendant son combat d'adieu Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Le « Iceman » faisait les frais de la finale d’un gala caritatif organisé au profit de la Fondation Rêves d’enfants. Dans un combat de trois rounds de deux minutes les deux champions du monde ont offert un spectacle de qualité malgré leur différence d’âge.

Si on a pu remémorer de bons souvenirs aux gens présents, nous avons fait notre travail. Jean-Yves Thériault, combattant de kickboxing

Une foule très enthousiaste de plus de 1500 personnes a assisté au combat d'adieu qui s’est évidemment terminé sur un combat nul.

C’est comme un joueur de hockey qui ferait face Maurice Richard. Je suis chanceux d’avoir affronté mon idole. Il est encore très vite sur ses patins , a mentionné Benoît Ladouceur.

Le combat a donné lieu à des moments cocasses alors que la foule criait pour encourager le « Champ ». Les combattants ont arrêté de se battre un instant au 2e round pour demander à la foule qui elle encourageait alors.

Je ne voulais pas le frapper trop fort, parce qu’avec Jean-Yves, les coups reviennent deux fois plus forts et tu dois les encaisser. Benoît Ladouceur, champion du monde de kickboxing

Passer le flambeau

Après le court combat, Jean-Yves Thériault a fait l’éloge de son jeune adversaire qu’il appuie dans sa carrière depuis de nombreuses années.

Benoît Ladouceur, 41 ans, a fait face à son idole, Jean-Yves Thériault, 64 et multiple champion du monde de kickboxing Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Sa performance était à la hauteur. C’est un peu comme passer la flambeau. Je lui ai dit de le prendre, je lui fais confiance. Il a un bel avenir dans les arts martiaux mixtes , a dit Thériault, convaincu que Ladouceur continuer d’accomplir de grandes choses comme combattant ou entraîneur.

Jean-Yves Thériault a remporté 69 de ses 76 combats professionnels, dont 61 par mise hors de combat. Il a mis un terme à sa carrière avec une victoire contre Marcus Reed le 1er décembre 1995.

Le gala de Kickboxing présentait dix combats dont ceux de deux autres anciens champions mondiaux, Bill « Superfoot » Wallace et Wally Slocki.

Les Productions Iceman espéraient récolter plus de 25 000 $ pour la Fondation Rêve d’enfants.