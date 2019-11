Enfin un prix final pour le crabe des neiges de 2016

Le litige par rapport aux prix qu’ont reçus les pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16 des transformateurs s’est conclu au début du mois dernier. Le prix pour les prises de 2018 et 2019 n’a toutefois pas encore été établi et tant les pêcheurs que les transformateurs souhaitent l’adoption d’un mécanisme d’établissement des prix plus efficace.