Projet de belvédère sur le clocher de l’église de Saint-Prime

Le projet permettrait de réparer le plancher du clocher et de permettre aux gens de découvrir un panorama unique à plus de 25 mètres dans les airs.

Initialement, le problème, c'est que notre clocher coule. Il y a de l'eau qui s'infiltre et pour l'instant, on réussit à faire de quoi, mais il faut vraiment, dans un délai assez court, régler ça. Donc, on peut soit juste réparer, soit faire un projet rassembleur, ce qui était aussi notre deuxième motivation , explique le président de l’Assemblée de fabrique, Daniel Carrier.

Les paroissiens devront toutefois accepter la vente du presbytère lors d'une assemblée le 29 novembre.

Saint-Prime aimerait faire l'acquisition du presbytère. Photo : Radio-Canada

Déjà, la Municipalité se dit intéressée à acquérir la bâtisse évaluée à environ 250 000 $.

On a déjà une orientation qu'on est prêt à lui donner: c'est la bibliothèque. Elle serait située du même côté que les jeunes de l'école. Ils n'auraient plus besoin de traverser la rue pour aller à la bibliothèque , fait valoir le maire de Saint-Prime, Lucien Boivin.

Les locaux de l'actuelle bibliothèque située au vieux couvent de Saint-Prime permettraient de loger les équipements de la troupe de théâtre de la municipalité. La vente du presbytère pourrait forcer l'expropriation des deux familles qui y logent.

D'après le reportage de Mélissa Paradis