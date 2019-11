La Cour d’appel maintient la peine de 23 ans imposée à Jean-Marie Rodrigue

Jean-Marie-Rodrigue, coupable d'avoir infligé une série de sévices sexuels et corporels à des mineurs, a échoué dans sa tentative de faire réduire sa peine de prison.

Accusé de violence physique et sexuelle pour des gestes commis sur 12 enfants et une personne adulte dans les années 80 et 90, le Beauceron a été condamné à 23 ans de prison en novembre 2018.

Le prédateur sexuel tentait de convaincre la Cour d’appel que le juge de première instance avait omis de prendre en compte des facteurs atténuants .

Le tribunal a démonté un à un les arguments de Jean-Marie-Rodrique et donne raison aux procureurs de la Couronne sur toute la ligne.

Dans une décision expéditive de moins de deux pages, les juges de la Cour d’appel estiment qu’il n’y a eu aucune erreur lors du premier procès et que le juge René de la Sablonnière , au contraire, a fait preuve d’une grande rigueur [...] tant sur les verdicts que sur la peine .

Les magistrats rappellent aussi la nature sordide des crimes commis par l’homme dans la soixantaine.