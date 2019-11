Préavis de licenciement pour des infirmières et infirmiers à Windsor

Le bureau de santé de Windsor — comté d’Essex a remis des avis de licenciement à neuf infirmières autorisées du programme Familles et écoles en santé.

Selon Barb Deter, présidente de la section 8 de l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario (AIIO), les licenciements sont dus aux coupes budgétaires prévues par la province.

Le financement était auparavant divisé 75-25 entre la province et la municipalité, mais l'équation du financement passe à 70-30, a déclaré Barb Deter dans un message sur la page Facebook de l’AIIO.

Notre employeur dit qu'il a reçu pour instruction de réduire le budget de 5 %, ce qui signifie la perte d'infirmières hautement qualifiées et expérimentées en santé publique .

Les infirmières et infirmiers du bureau de santé de Windsor — comté d'Essex avaient fait grève pendant deux mois à partir du 8 mars 2019. Photo : CBC / Dale Molnar

Plus tôt en 2019, 86 infirmières et infirmiers du bureau de santé avaient fait grève pendant deux mois.

La grève a pris fin après que les deux parties se sont entendues sur un nouveau contrat de trois ans prévoyant une augmentation salariale de 2 %.

Nous pensions que nous étions passés à autre chose. [...] Cette dernière annonce est dévastatrice. Barb Deter, présidente de la section 8 de l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario

Selon Marc Frey, responsable de la planification et des initiatives stratégiques au bureau de santé, il y aura des changements apportés au personnel à la fois pour les postes syndiqués et non syndiqués au cours de la prochaine année.

L'ensemble de ces modifications seront présentées au bureau de santé lundi 4 novembre lors d'une réunion budgétaire, a déclaré Marc Frey dans un courriel à CBC.

Avec les informations de CBC