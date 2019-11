Le WIFF laisse son empreinte sur le paysage urbain de Windsor

Le Festival international du film de Windsor (WIFF) est désormais partie intégrante du paysage urbain de Windsor. Les organisateurs de l’événement et la Ville ont inauguré vendredi matin la « Ruelle WIFF » pour célébrer le 15e anniversaire du festival.

Le passage choisi sert de raccourci entre les théâtres Capitole et Chrysler, les deux lieux où sont présentés les films du festival depuis des années.

La Ruelle WIFF est utilisée depuis plusieurs années par les festivaliers qui convergent entre les théâtres Capitole et Chrysler. Photo : CBC/Chris Ensing

« Tous les fans du WIFF qui allaient entre les deux bâtisses nous disaient: ''C'est vraiment le fun parce qu'on peut passer par la ruelle WIFF''. Pour célébrer [notre] anniversaire, on a décidé de peindre ça avec des photos de cinéma et des citations, de mettre plein de lumière et de rendre ça vraiment beau », se réjouit Vincent Georgie, le directeur général de l’événement.

Les festivaliers pourront donc admirer plusieurs murales lors de leurs déplacements entre deux films.

Les murales de la nouvelle Ruelle WIFF mettent à l'honneur le cinéma. Photo : CBC/Chris Ensing

Promouvoir la culture auprès des jeunes

Vendredi matin, plusieurs cinéphiles s’étaient donné rendez-vous pour les premières représentations du WIFF. Des centaines d’élèves des écoles secondaires de la région ont aussi pu y assister.

Les élèves des écoles francophones L’Essor, E. C. Lajeunesse et Pincourt ont profité de l’offre de films en français.

C'est excellent pour la culture et pour faire découvrir la culture française aux élèves de l'école. C’est une bonne occasion pour leur montrer qu’il n’y a pas que les superproductions américaines , juge Annie Poirier, une enseignante.

L’activité a aussi fait le bonheur des élèves. Je suis content d’être capable de voir des films en français à Windsor. Je crois que c'est aussi un bon rassemblement culturel , s’exclame Atticus, un d'entre eux.

Le Festival international du film de Windsor se déroule jusqu’au 10 novembre.