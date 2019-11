L'école communautaire citoyenne : un pont entre la DSFM et les organismes

C'est un concept né d'un partenariat entre les gouvernements provinciaux, le fédéral et des organismes nationaux. Le but est d'assurer l'épanouissement des communautés en milieu minoritaire et qu'on puisse travailler pour la pérennité de la francophonie , affirme Paule Buors, coordonnatrice de la programmation à la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine .

Selon elle, l'école communautaire citoyenne consiste à mieux faire connaître la communauté aux élèves et de faire d'eux des acteurs de cette communauté.

Tous nos élèves sont des jeunes qui vont occuper l'espace francophone. Donc, nos écoles sont amenées à réfléchir au partenariat qu'elles peuvent faire avec la communauté , ajoute-t-elle.

Paule Buors affirme que le concept prend plusieurs formes dans une classe. Cela va, par exemple, d'un projet de lecture avec des aînés aux camps de construction identitaire, en passant par la formation des élèves au leadership francophone.

Ça peut-être aussi des élèves d'une même école qui travaillent ensemble ou qui collaborent avec ceux d'autres écoles ou avec des organismes de la communauté , explique-t-elle.

Pour Mélanie Sparks, directrice de l'École communautaire Aurèle-Lemoine à Saint-Laurent, le concept est important pour les régions rurales.

À Saint-Laurent, la communauté métisse existe depuis longtemps. C’est aussi l'une des plus importantes communautés métisses au Canada. Il y a donc beaucoup de richesse et de connaissances chez les aînés qui peuvent apporter un plus à l'éducation des élèves. Et c'est valorisant également pour les aînés eux-mêmes , note-t-elle.

Jules Rocque, professeur agrégé à la Faculté d'éducation de l'Université de Saint-Boniface, a fait une présentation sur le concept de l'école communautaire citoyenne dans le cadre de cette journée. Selon lui, le concept n'est pas nouveau puisqu'il s'agit de la notion de civisme.

C'est un concept qui a pour but de valoriser la place du français, de l'affirmer par notre engagement et de revendiquer parfois. En fait, il s'agit d'être témoin de notre francophonie et d'être engagé au sein de cette francophonie. Et c'est une chose que l'école ne peut faire seule , fait-il remarquer.

D'où, selon lui, le rôle de la famille et de la communauté pour réaliser cette mission sociale.

Les organismes applaudissent

Une vingtaine d'organismes étaient invités par la DSFMDivsion scolaire franco-manitobaine à participer à cette journée.

La directrice générale du Conseil jeunesse provincial, Roxane Dupuis, estime que le concept permet de mettre en lumière le rôle d'appui que le CJPConseil jeunesse provincial peut apporter aux écoles de la DSFMDivsion scolaire franco-manitobaine .

L'école communautaire citoyenne signifie que ce n'est pas à nous seulement d'aller vers les écoles afin de les solliciter pour telle ou telle activité. L'idée, c'est plutôt de se voir comme des partenaires travaillant ensemble pour développer ce sens d'appartenance à la communauté chez les jeunes.

Selon elle, l'objectif des uns et des autres est le même puisqu'au final, il s'agit de former des citoyens engagés.

La directrice générale de Pluri-elles, Mona Audet, pense que ce partenariat est bénéfique aussi bien pour les écoles de la DSFM Divsion scolaire franco-manitobaine que pour les organismes communautaires.

À Pluri-elles, nous avons des professionnels en travail social qui ont étudié à l'Université de Saint-Boniface. On pourrait par exemple les mettre à la disposition des jeunes de ces commaunutés qui ont besoin d'aide. Pour nous, cela permet aussi d'augmenter nos statistiques. Donc c'est du gagnant-gagnant , indique-t-elle.

Les organismes y voient une possibilité à long terme de résoudre la pénurie de bénévoles dans la communauté. Le jeune qui revendique son appartenance à la communauté va devenir bénévole au sein de cette communauté. De plus, ça amène une nouvelle manière de penser dans les organismes communautaires , note Mona Audet.

Qu'en disent les élèves?

Avant de devenir orthopédagogue à l'École Noël Ritchot dans le quartier de Saint-Norbert, Rosanne Toupin-Ramlar a enseigné dans plusieurs écoles de la DSFM.

Elle dit qu'elle a eu à mettre en pratique le concept d'école communautaire citoyenne avec ses élèves. C'est une expérience que les jeunes apprécient , dit-elle.