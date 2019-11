Comment la police de Winnipeg gère-t-elle les situations éprouvantes?

C’est le travail de la police et c’est la nature des services d’urgence. Tu ne sais jamais ce qu’il va se passer , concède l’agent du service de police de Winnipeg, Jay Murray.

Au cours de la dernière semaine, les policiers ont été très sollicités. Le week-end dernier, en moins de 24 h, trois homicides ont été commis en moins d’une journée.

Une fille de 14 ans a été tuée. Le lendemain, un bébé a été blessé dans une fusillade. Mercredi, c’est un garçon de 3 ans qui a été poignardé à plusieurs reprises.

Les Winnipégois ont été très touchés par ces nouvelles. Les policiers aussi. Cela a été vraiment dur de travailler sur ça. Spécialement les crimes où des enfants sont impliqués , ajoute l’agent Jay Murray, avant de préciser : Cela n’a rien de nouveau pour nous, cela fait partie de notre travail.

Des aides à disposition

Il n’empêche que ces événements peuvent jouer des tours aux policiers. Pour se prémunir contre des baisses de moral, les agents de Winnipeg ont accès à différentes ressources.

Cela a beaucoup changé. Il y a 10, 20, 30 ans, je crois qu’on attendait de nous que nous portions ça sur nos épaules et qu'on reste en service. Maintenant, il y a beaucoup plus d’empathie. Il faut être sûr que les gens se sentent bien pour se remettre au travail, qu’ils ont des personnes à qui parler et qu’ils trouvent du soutien au travail , détaille l’agent Jay Murray.

Une unité a été montée pour venir en aide aux policiers qui font face à des situations difficiles. Le fonctionnement : les pairs sont formés à apporter du soutien à des officiers qui traversent une crise. Je crois que c’est beaucoup plus facile de parler à des gens qui nous ressemblent , commente l’agent de police.