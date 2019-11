La Ville de Vancouver se sert de l'herbicide controversé Roundup

La Ville se sert du produit pour combattre la renouée du Japon, l'une des plantes envahissantes les plus répandues dans le monde.

D’après nos obligations sous la loi provinciale, la Ville fait son devoir en contrôlant cette espèce pernicieuse , affirme un porte-parole de la Municipalité. Il a été prouvé que d’autres techniques telles que l’excavation sont inefficaces.

La renouée du Japon est l'une des plantes envahissantes les plus répandues dans le monde. Elle prolifère surtout en bordure des rivières. Photo : Radio-Canada/La semaine verte

Vancouver n’est pas seule à utiliser cet herbicide. Toronto utilise également le Roundup. En janvier, Santé Canada rappelait sa position dans ce dossier : les herbicides contenant du glyphosate, comme le Roundup, sont sans danger s’ils sont utilisés de manière appropriée.

Or le consensus n’est pas national. Le Manitoba a banni l’utilisation de pesticides synthétiques comme le Roundup en 2015. À Montréal, le conseil municipal compte bannir entièrement le Roundup de son territoire d’ici la fin de l’année. En 2018, la mairesse de Moncton a demandé et obtenu du gouvernement néo-brunswickois de ne pas délivrer de permis pour l’épandage de cet herbicide près de la réserve d’eau de la grande région de Moncton.

Une discorde scientifique

Une discorde scientifique est au coeur des doutes entourant l’herbicide contentieux. En mars 2015, le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la Santé a publié un rapport classant le glyphosate comme probablement cancérogène pour les humains . Cette étude est utilisée par certains comme preuve que le Roundup causerait des cancers.

Les allégations de problèmes de santé causés par Roundup ont donné lieu à de nombreuses poursuites au Canada et aux États-Unis. Photo : Getty Images / Scott Olson

Toutefois, pour plusieurs experts et toxicologues, l’étude serait basée sur une méthodologie douteuse et aurait utilisé des données qui ont été remises en question par la communauté scientifique.

Parmi ceux qui doutent de l'étude, Murray Isman, expert en toxicologie au département des systèmes de terres et de nourriture à l’Université de la Colombie-Britannique

Selon lui, la montée en flèche du nombre de poursuites contre Monsanto-Bayer serait plutôt le symptôme que, dans la société américaine, on est prompt à faire des recours en justice, plutôt qu'un symptôme [d’un] problème scientifique ou toxicologique .

« [Il y a autant de poursuites] parce qu’un ou deux cas controversés en Californie, où plusieurs millions de dollars ont été offerts à une personne (parce qu’un) juge a déterminé qu’il a été atteint d'une maladie après avoir été exposé au Roundup », dit-il.

En 2018, un jury californien a ordonné que Monsanto verse une compensation financière de 289 millions de dollars au plaignant DeWayne Johnson. Il affirmait que le Roundup avait provoqué son cancer. Photo : The Associated Press / Josh Edelson

Et quand on a un succès après un procès, les autres suivront. Ce n’est vraiment pas une conséquence de ce que nous dit la science depuis des années , conclut Murray Isman.

De son côté, Louise Vandelac, professeure titulaire à l’Institut des sciences de l’environnement à l’UQAM, à Montréal, et à la tête d’un collectif de recherche sur les pesticides, croit que cette étude est issue d'une revue de littérature scientifique très rigoureuse , basée sur de la littérature indépendante et non pas [produite par] l’industrie .

Souvent, les chercheurs vont dire qu’on exagère , déclare-t-elle. S'ils n’analysent que le glyphosate, et non pas l’ensemble des composantes de ce qu’est le Roundup, dans lequel on retrouve des métaux lourds et toutes sortes d’autres éléments, dont des éléments qui sont interdits en France… et en Europe.

Elle fait également référence aux pratiques douteuses de Monsanto quant à la retombée des Monsanto Papers.

Au sein des Britanno-Colombiens, le débat semble loin d’être terminé. Des Vancouvérois avaient fait part de leurs inquiétudes quant à l’utilisation de glyphosate le long du corridor Arbutus cet été. En octobre, un homme de Cranbrook, en Colombie-Britannique, déposait lui aussi une poursuite contre Monsanto-Bayer parce que le Roundup aurait causé le cancer dont il es atteint.