La vidéo, qui a été publiée jeudi par Matthew Slutsky, montre un automobiliste roulant sur le trottoir alors que la circulation était bloquée sur Old Forest Hill Road juste avant Glenarden Road.

L'intersection est située à quelques pâtés de maisons de l’école West Preparatory Junior Public School et de l’avenue Eglinton Ouest.

C'est un événement très courant devant ma maison , a écrit Matthew Slutsky.

Des enfants vont se faire tuer. C'est vraiment dangereux. Matthew Slutsky, résident de Toronto

Le maire répond

Aucune excuse ne peut justifier ce genre de chose , a déclaré le maire de Toronto, John Tory, à propos de la vidéo.

M. Tory a fait ses commentaires lors d'une conférence de presse vendredi, au cours de laquelle la Ville a lancé une campagne de sensibilisation du public pour promouvoir la sécurité routière durant l'automne et l’hiver.

Tout le monde sait, d'après le manuel de base du conducteur, les cours de conduite ou du bon sens, que les voitures ne doivent pas conduire sur les trottoirs. John Tory, maire de Toronto

En plus de la campagne, la police de Toronto lancera une campagne éclair d’une semaine sur la sécurité routière lundi. Selon la police, les policiers viseront les infractions les plus dangereuses, notamment la vitesse et la conduite avec facultés affaiblies, la conduite agressive et la distraction au volant.

Les gens doivent simplement se rappeler que nous sommes dans le même bateau, qu’à chaque fois que quelqu’un fait quelque chose de dangereux… il met la vie de quelqu'un d'autre en danger , a déclaré John Tory.

Avec les informations de Alvin Yu, CBC