Une hausse des remboursements des déplacements médicaux réclamée en Gaspésie

Pour de nombreux Gaspésiens, il faut se rendre jusqu'à Rimouski ou même Québec pour consulter un médecin.

Ils doivent payer de leur poche une part importante des frais de déplacement, au point où certains décident carrément d'annuler leur rendez-vous, faute de moyens financiers.

Lors de la dernière rencontre publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie (CISSS), certains administrateurs ont déploré que le remboursement de leurs déplacements ne peut pas excéder 300 kilomètres, à raison de 47 cents du kilomètre.

Actuellement, au Québec, les patients qui doivent recevoir des soins à l'extérieur de leur région ont droit à une aide financière qui ne dépasse pas 13 cents du kilomètre, selon une politique adoptée en 1997.

Un résident de Gaspé, Jean Lapointe, était présent à la séance du conseil d'administration. Il a mal digéré les commentaires des administrateurs.

Ils auraient dû se garder une grosse gêne... À la place de penser à eux autres, ils auraient dû penser aux patients. Jean Lapointe, résident de Gaspé

Au fil des ans, Jean Lapointe est en quelque sorte devenu le porte-parole des patients gaspésiens. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Un gestionnaire qui part de Bonaventure et qui vient à Gaspé va gagner 141 dollars et un patient qui part de Gaspé pour aller à Québec va recevoir à peu près 179 dollars... et il y a même du monde qui refuse d'aller faire leurs traitements parce qu'il [n'ont] pas d'argent , fait remarquer celui qui, au fil des ans, est en quelque sorte devenu le porte-parole des patients gaspésiens.

Jean Lapointe n'est pas le seul à dénoncer cette situation.

La députée de Gaspé, Méganne Perry Mélançon, entend faire pression sur la ministre de la Santé, Danielle McCann, avec certains de ses collègues de régions éloignées qui vivent le même problème.

La députée de Gaspé, Méganne Perry Mélançon, entend faire pression sur Québec. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

[Avec la] centralisation des services de santé, les gens ont davantage besoin de se déplacer à l'extérieur de la région et donc paient encore plus pour les frais de déplacement, et au même moment, on bonifie encore le remboursement du kilométrage pour les employés de l'État , souligne la députée péquiste.

Oui, c'est deux poids, deux mesures. Moi, ça me rend mal à l'aise de savoir ça. Méganne Perry Mélançon, députée de Gaspé

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie prévoit également faire pression sur Québec afin d'obtenir une hausse des remboursements.

La direction souhaite que l'aide financière au déplacement passe de 13 à 26 cents du kilomètre et que celle pour une journée (nuitée et repas) passe de 75 à 106 dollars.

Ce n'est pas suffisant pour couvrir la totalité des dépenses, mais encore une fois, c'est une aide financière qui n'est pas là pour couvrir 100 % des dépenses , admet le directeur des ressources financières du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, Jean-Pierre Collette.

Ainsi, même si Québec acceptait de bonifier son aide, les patients gaspésiens devront continuer de payer de leur poche une partie des frais de déplacement lors de rendez-vous médicaux à l'extérieur de la région.

Avec les informations de Martin Toulgoat