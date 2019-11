Peter Bevan-Baker ne fera pas le saut au fédéral

Peter Bevan-Baker dit qu'il n'a pas l'intention de faire le saut sur la scène fédérale. Alors que plusieurs voient en lui un successeur possible d'Elizabeth May à la tête du Parti vert du Canada, le chef du Parti vert de l'Île-du-Prince-Édouard ferme la porte à une telle candidature.

Le chef vert de l'Île-du-Prince-Édouard affirme qu'il n'a aucune intention de briguer la direction du Parti vert fédéral .

Sous la gouverne de Peter Bevan-Baker, le Parti vert a marqué l'histoire en faisant élire huit députés à l'Assemblée législative de l'Île-du-Prince-Édouard lors des dernières élections provinciales, devenant ainsi l'opposition officielle pour la première fois au Canada.

Le politicien charismatique et populaire dit qu'il veut rester à Charlottetown pour faire avancer les choses, ajoute-t-il, et peut-être un jour former un gouvernement.

Je ne vois aucune raison de laisser tomber cette occasion unique pour le Parti vert à l'Île-du-Prince-Édouard. Peter Bevan-Baker, chef du Parti vert de l'Île-du-Prince-Édouard

Par ailleurs, le chef du Parti vert de l'Île-du-Prince-Édouard ne parle pas français, ce qui l'empêche, selon lui, de briguer la direction d'un parti national.

La chef des verts fédéraux, Elizabeth May, a indiqué récemment qu'elle serait prête à passer le flambeau. Son parti a récolté trois sièges à Ottawa, dont un au Nouveau-Brunswick, lors des élections fédérales du 21 octobre dernier.

Peter Bevan-Baker admet qu'il a été plusieurs fois pressenti pour succéder à son homologue fédérale, y compris par celle-ci. Il se dit touché d'une telle marque de confiance, mais il insiste sur le fait que sa décision de rester à l'Île-du-Prince-Édouard est sans appel.

Avec des renseignements de CBC