Turbulences météorologiques en Gaspésie et aux Îles

De fortes pluies attendues en fin de journée dans le secteur en Haute-Gaspésie, dans les Chic-Chocs et Grande-Rivière. Des vents violents, pouvant atteindre 100 km/h, devraient aussi s’abattent sur La Matanie au cours de l’après-midi.

De forts vents sont aussi attendus aux Îles-de-la-Madeleine.

Déjà, le mauvais temps a entraîné de nombreuses pannes et des inondations dans d’autres régions du Québec. Cette tempête automnale chemine vers l’Est-du-Québec.

Environnement Canada estime que la force des vents pourrait endommager les bâtiments, en arrachant des bardeaux de toiture ou en emportant des objets non fixés au sol, par exemple.

D'ailleurs, la Ville de Matane a lancé en fin de journée, vendredi, une alerte aux vents violents et destructeurs.

La Sûreté du Québec signalait d'ailleurs qu'un arbre tombé obstruait une route dans le secteur de Matane.

Pannes de courant

Plusieurs clients d'Hydro-Québec sont privés d'électricité en Gaspésie.

Selon Hydro-Québec, une panne touchait 400 ménages dans le secteur de New Richmond, 250 dans le secteur de Saint-Elzéar et 400 à Matane. Des pannes sont survenues aussi dans la Vallée de la Matapédia, à Sayabec et Val-Brillant.

Un millier d'abonnés d'Hydro-Québec étaient aussi privés de courant, à Chandler, en début de soirée.

De 10 à 25 millimètres de pluie sont aussi prévus dans plusieurs secteurs de la Gaspésie. Ces précipitations tomberont sur des sols saturés d’eau en raison des averses importantes des derniers jours.

Depuis hier, il est tombé entre 45 et 55 millimètres de pluie sur la péninsule. C’est toutefois moins qu’ailleurs dans certaines régions du Québec comme l’Estrie, où il est tombé 110 mm de pluie.

Des accumulations d’eau sont à prévoir sur les routes. La Sûreté du Québec recommande aux automobilistes d’être très prudents en raison des risques d’aquaplanage. Il est d'ailleurs recommandé aux citoyens d'éviter de prendre la route.