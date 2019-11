Un nouveau programme de gestion en restauration lancé à Jonquière

Depuis quatre ans, Pierre-Alexandre Côté gravit les échelons dans son domaine de prédilection. De plongeur à serveur, il a aussi fait l’expérience du travail en cuisine. Aujourd’hui, il met le cap sur la gestion d’établissement. Pour atteindre son but, l’étudiant de 20 ans a joint la toute première cohorte du nouveau programme technique dispensé à Jonquière.

Moi, je veux être sur le plancher, je veux que ça bouge. Je veux de l’adrénaline. C’est ça que je recherche dans un restaurant. Je me suis toujours fait dire qu’il faut faire ce qu’on aime. C’est tout ce que j’aime alors c’est ça que je vais faire. Pierre-Alexandre Côté, étudiant en gestion d'un établissement de restauration

La formation de trois ans, qui compte une année à l’ ITHQInstitut de tourisme et d'hôtellerie du Québec , à Montréal, en est à ses balbutiements. À Jonquière, sept étudiants sont inscrits. S’ajoute à cela une dizaine d’autres jeunes qui fréquentent les collèges partenaires de Valleyfield et de Sorel-Tracy. Un autre établissement, situé dans Charlevoix, accueillera aussi la relève éventuellement, mais n’a pas reçu d’inscriptions cet automne.

Régions

En lançant le programme technique, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec voulait décentraliser la formation, autrefois uniquement dispensée dans la métropole, et permettre aux régions de former leur propre relève.

Les gestionnaires en établissements de restauration devaient se limiter soit à des études professionnelles ou parfaire leurs connaissances à l’Institut. Dans l’entre-deux, on les perdait et on n’avait pas l’outil pour les amener à niveau. Maintenant, on l’a , met en contexte l’enseignant Patrice St-Gelais.

La formation générale est dispensée au collège jonquiérois. Les locaux du Centre de formation professionnelle Mellon, où est offerte une formation en cuisine, sont mis à profit.

Les étudiants se familiarisent avec les rudiments de la gestion et se frottent aussi à l'alimentation en apprenant à concocter un menu. Photo : Radio-Canada / Julien Gagnon

Les étudiants se frottent aux rudiments de l’administration, incluant la gestion des ressources humaines et la tenue d’un inventaire. Ils plongent aussi dans le vif du sujet en s’immisçant dans l’univers de l’alimentation. Ce volet passe par la concoction de menus, avec, en tête, la mise en valeur du terroir régional.

Dans le premier cours de découverte des aliments, on apporte des saveurs boréales avec la Table agroalimentaire [du Saguenay-Lac-Saint-Jean]. On a travaillé pour que les gens nous apportent vraiment des produits à saveur régionale comme des huiles, des fromages, des petits fruits et même des épices pour venir rechercher notre saveur , note l’enseignante Marie-Hélène Guérette.

Le premier groupe du Cégep de Jonquière est tout petit considérant la capacité d’accueil du programme. La direction espère cependant attirer plus d’étudiants au cours des prochaines années, au fur et à mesure que la formation se développe. Entre temps, Pierre-Alexandre Côté voit grand.

Pierre-Alexandre Côté, 20 ans, gravit les échelons dans son domaine de prédilection : la restauration. Photo : Radio-Canada / Julien Gagnon