Un match sans lendemain entre Limoilou et le CNDF

En fin de semaine, tu continues ou bien tu meurs , lance l’entraîneur-chef des Titans au sujet du duel local de quart de finale des séries éliminatoires.

Si les séries sont une nouvelle saison , les siens arrivent tout de même avec un bagage et l’avantage du terrain. Forts d’une fiche de 6 victoires et 3 défaites cette saison, les Limoulois sont plus confiants que jamais d’avoir les outils pour remporter leur premier match de séries éliminatoires depuis leur arrivée en division 1, en 2015.

Les performances de l'équipe cette année sont le fruit d'un long travail. Pour Dave Parent, elles remettent en perspective la saison difficile que les siens avaient connue l’an dernier, alors que les Titans étaient au début d'une reconstruction.

On avait embarqué les gars dans une aventure qui n’était pas très facile. On les a accompagnés tout au long de l’année en leur disant qu’en travaillant d’une certaine manière, les résultats allaient arriver. Il y a du temps qu’on ne pouvait pas acheter. Le talent était là, la structure de travail était là, mais il fallait laisser le temps à la maturité et le physique d’embarquer.

En quête d’une victoire historique

Reste maintenant à voir comment ses joueurs, dont plusieurs en seront à un premier match de séries avec les Titans, réagiront contre le Notre-Dame (4-5), un adversaire plus expérimenté.

La fébrilité est plus élevée . On est une jeune équipe. J’ai bien hâte de voir. Mais après les 4 ou 5 premières minutes, ça va devenir un match comme un autre , estime Dave Parent.

On est pas mal excités. On joue contre une autre équipe de Québec, c’est une grosse rivalité, mais on est confiant , lance pour sa part le demi inséré Louis-Félix Doyon. Certes, une première victoire en séries serait un fait historique pour le programme, mais les joueurs ne peuvent que se concentrer sur le Notre-Dame, croit-il.

Le Notre-Dame veut racheter sa saison

Entré en séries éliminatoires grâce à une victoire contre Champlain-Lennoxville au tout dernier match de la saison régulière, la fin de semaine dernière, le Notre-Dame était pratiquement en huitième de finale , illustre l’entraîneur-chef Marc-André Dion. Sa troupe a répondu avec sa meilleure prestation de la saison.

Depuis la conquête du Bol d’or, en 2016, la formation du Campus Notre-Dame-de-Foy peine à faire opérer sa magie. Une situation que Dion explique en partie par les blessures et l’instabilité à la position de quart-arrière, sans toutefois tenter d’en faire des excuses.

Toutes les équipes ont des blessés et leur part de problèmes. Une saison de 4 victoires et 5 défaites, ce n’est pas ce qu’on souhaitait , avoue-t-il.

La bonne nouvelle, c’est que les siens ont maintenant la chance de se reprendre en séries. Rien ne leur sera toutefois donné. Limoilou, c’est une bonne équipe et ils vont être physiques. Leur force, c’est leur jeu d’équipe. Les 12 joueurs sur le terrain se présentent , analyse Marc-André Dion.

Évidemment, l’aspect régional de la rencontre ajoute un peu de piquant, admet-il. Ne serait-ce que pour le recrutement à Québec, les duels locaux sont importants. Chaque victoire a un impact et en gagnant en fin de semaine, on remettrait la situation assez égale. On aurait battu toutes les équipes de la région cette saison.

Également qualifiés pour les séries, les Élans de Garneau (6-3) reçoivent les Cheetahs de Vanier, samedi après-midi.