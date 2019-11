Le Bloc obtient un dépouillement judiciaire dans la circonscription de Québec

À la suite du scrutin du 21 octobre, le député libéral sortant Jean-Yves Duclos a été réélu dans cette circonscription avec 325 voix de majorité sur la candidate bloquiste, Christiane Gagnon.

Le dépouillement sera présidé par un juge de la Cour supérieure du Québec et débutera le 5 novembre. Les résultats seront par la suite publiés sur le site d'Élections Canada.

Jeudi, la Cour supérieure avait accordé au Bloc un autre dépouillement judiciaire, dans Hochelaga, où la candidate libérale Soraya Martinez Ferrada avait été élue avec 328 voix de majorité sur son plus proche rival, le bloquiste Simon Marchand. Ce dépouillement s'amorcera le 4 novembre.

Le Bloc québécois avait demandé ces deux dépouillements pour faire la lumière sur de présumées anomalies dans ces élections où les résultats ont été très serrés, avec un peu plus de 300 voix d'écart dans chaque cas. La Presse canadienne a appris mardi que dans ces deux cas, le Bloc estimait qu'il n'y avait pas de concordance entre le résultat final et le nombre de votes dans les boîtes de scrutin.

Jeudi, on apprenait aussi qu’un troisième dépouillement judiciaire aurait lieu la semaine prochaine en Colombie-Britannique, dans Port Moody-Coquitlam, où le Nouveau Parti démocratique a perdu la circonscription aux mains de la conservatrice Nelly Shin par seulement 153 voix.

Les néo-démocrates ont fait valoir qu'il y avait eu 516 bulletins rejetés – un nombre inhabituellement élevé – ainsi que la preuve d'une erreur de dépouillement dans un bureau de scrutin et plus de 250 bulletins non comptabilisés. Le parti estimait donc qu'un dépouillement judiciaire était justifié et le tribunal s'est rangé à cet avis.

Selon Élections Canada, ce dépouillement aura lieu le 6 novembre. Les résultats seront publiés en ligne une fois le décompte effectué.