Denis Gallant quitte la présidence de l’Autorité des marchés publics

Me Gallant a expliqué sa décision en disant vouloir relever un nouveau défi professionnel dans le domaine du droit .

Il a été le premier à occuper la fonction de président-directeur général de l’Autorité des marchés publics. La création de l'AMP était la première recommandation, en 2015, de la commission Charbonneau, chargée d’enquêter sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction. Denis Gallant en était le procureur en chef adjoint.

Il a ensuite été le premier inspecteur général de la Ville de Montréal (le BIG).

En poste à l'AMP depuis juillet 2018, il a procédé à la mise en place de cette structure indépendante dont le mandat est de surveiller les contrats des marchés publics.

J’ai la certitude et la conviction que les efforts menés par l’AMP, de concert avec tous les autres partenaires qui travaillent quotidiennement à lutter contre les acteurs déviants et qui ne méritent pas d’obtenir des contrats de nos organismes publics, continueront de produire des résultats. Obtenir un contrat public est un privilège et non un droit, et c’est en unissant nos forces que nous réussirons à rétablir la confiance du public lorsque vient le temps d’accorder des contrats publics , a indiqué Me Gallant à l'annonce de son départ.

Denis Gallant poursuivra sa carrière au sein de la firme Roy Bélanger, où il reprendra la pratique du droit criminel en janvier prochain.