La directrice nationale de campagne du NPD démissionne

Après une campagne décevante, qui aura vu le poids du NPDNouveau Parti démocratique au Parlement fondre pratiquement de moitié, la directrice nationale de campagne quitte son poste. Elle quittera son poste fin décembre.

« Après plus de dix ans dans le domaine politique et de nombreuses semaines de réflexion, j'ai décidé de prendre du temps pour moi dans la prochaine année », a-t-elle déclaré, sur Facebook. Elle affirme vouloir préparer son voyage en Colombie ainsi que sur la côte ouest américaine et canadienne prévu pour l'an prochain.

En quelques lignes, elle dresse son bilan des dernières années du parti. Selon elle, il a du faire face à d'importants défis, des décisions difficiles et d'interminables batailles. Elle espère voir le parti « dépasser de nouvelles frontières » sous la chefferie de Jagmeet Singh.

Dans une déclaration écrite, Jagmeet Singh a souligné le travail acharné de Mme Bruno.

Melissa est une femme incroyable. À titre de directrice nationale, elle a relevé de sérieux défis avec positivité, passion et persévérance. C'est l'une des personnes les plus fortes que je connaisse. Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique

Selon lui, ce qu'a réalisé Mme Bruno va aider le parti à continuer de trouver des solutions concrètes aux problèmes vécus par la population canadienne.

Merci, Melissa, pour tout ce que tu as fait pour moi en tant que chef, pour notre parti et pour notre mouvement , a ajouté le chef néo-démocrate.

Des sources proches du NPD ont indiqué à Radio-Canada que le départ de Mme Bruno va permettre l'embauche d'une personne expérimentée du monde politique ou de l'extérieur, afin de remettre le parti en selle en vue des prochaines élections.

Si le chef reste en poste, ce changement à la direction de la campagne pourrait montrer que les instances du parti ont l'intention d'améliorer les choses, selon ces sources.

Le parti n'a fait élire que 24 députés à la Chambre des communes cet automne, alors qu'il en avait 39 après l'élection de 2015. Au Québec, seul l’élu de la circonscription de Rosemont−La Petite-Patrie, Alexandre Boulerice, a remporté sa circonscription.