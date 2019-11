La grève touche déjà le SeaBus

Les usagers des transports en commun du Grand Vancouver qui prennent l'autobus ou le SeaBus devraient s’attendre à des retards vendredi et les jours à venir en raison d'un mouvement de grève.

Les moyens de pression annoncés par Unifor, le syndicat qui représente les 5000 travailleurs des transports en commun, sont déjà bien visibles dans la métropole.

Quatorze trajets de SeaBus ont été annulés pour les heures de pointe de vendredi après-midi en raison du refus du personnel d'entretien d'effectuer des heures supplémentaires.

Les techniciens et les ouvriers spécialisés, y compris les ingénieurs, ont commencé à refuser les heures supplémentaires à partir de 8 heures, heure du Pacifique. Sans eux, TransLink ne dispose pas de suffisamment de personnel technique pour gérer un troisième SeaBus le vendredi aux heures de pointe.

Un chauffeur d'autobus arbore un chandail sportif et une tuque où il est écrit Unifor le nom du syndicat dont il est membre. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Des travailleurs, à l'instar des chauffeurs d'autobus, refusent aussi de porter l'uniforme de leur employeur, la Coast Mountain Bus Company (CMBC), afin d'attirer l'attention du public sur leur cause.

À Vancouver, certains chauffeurs ont recouvert de plastique les valideurs et demandent aux usagers de ne pas payer leur trajet. Unifor affirme qu'il s'agit d'initiatives individuelles des chauffeurs et non pas d'une directive du syndicat.

Certains chauffeurs recouvrent leur valideur en marge de la grève. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

À couteaux tirés

Le président de la CMBCCoast Mountain Bus Company , Mike McDaniel, exhorte le syndicat à revenir à la table des négociations, qui ont été rompues jeudi après-midi. Il l'accuse d'être de mauvaise foi.

Nos négociateurs ont demandé à plusieurs reprises aux représentants syndicaux de participer à une médiation par une tierce partie afin de contribuer à résoudre la situation actuelle, mais ils ont refusé de participer , affirme M. McDaniel dans un communiqué.

Selon la partie patronale, les demandes « irraisonnables » du syndicat totalisent 608 millions de dollars supplémentaires en salaires, avantages sociaux et conditions de travail sur 10 ans.

De son côté, le président du syndicat, Jeremy Dias, défend son geste, affirmant ne pas avoir reçu d’offre sérieuse de la part de la compagnie depuis qu'un avis de grève a été déposé lundi dernier.

Avec les informations de CBC