Une partie de l'École Victor-Côté de Matane fermée par prévention

La direction indique avoir découvert des fissures dans certains murs du secteur du gymnase de l’école, lors d'une visite en prévision de travaux de rénovation.

On voyait des blocs de béton qui se désolidarisaient , décrit la directrice générale de la commission scolaire, Marthe Émond.

On a trouvé qu'il y avait des risques que des blocs se séparent et tombent, c'est pour ça qu'on a fermé cette partie qui compte les vestiaires et deux bureaux, celui du professeur d'éducation physique et de la responsable du service de garde , précise-t-elle.

Le gymnase demeure toutefois accessible de l'extérieur. Des aménagements seront réalisés pour faciliter cet accès, selon Mme Émond.

La directrice générale ajoute qu'un ingénieur en structure sera sur les lieux lundi, et sera ainsi en mesure de préciser l'ampleur des travaux à réaliser.

Avec les informations de Sylvie Aubut