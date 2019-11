Un policier ontarien coupable de la mort d'une femme autochtone

Debra Chrisjohn était âgée de 39 ans et membre de la Première Nation Oneida of the Thames. Elle avait été arrêtée le 7 septembre 2016 après que des policiers eurent été appelés à se rendre à une intersection achalandée de l'est de London parce qu’une femme y bloquait la circulation.

Debra Chrisjohn avait été arrêtée et transférée dans un détachement de la Police provinciale de l'Ontario (PPO) du comté d'Elgin. Elle a ensuite été transportée à l'hôpital où elle a été déclarée morte.

L’agent du Service de police de London (LPS) Nicholas Doering a été inculpé de négligence criminelle ayant causé la mort et de ne pas avoir fourni les choses nécessaires à l’existence.

Mark McKillop, un agent de la PPO, avait aussi été accusé des mêmes chefs d’accusation.

Après sa mort, la famille de la femme autochtone avait déclaré qu'elle considérait que ce drame mettait en lumière les tensions qui existent entre les policiers et les communautés autochtones.