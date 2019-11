Plus de 160 000 clients sans courant et des vents qui prennent de la force

Plus de 162 000 clients sont privés d’électricité dans les régions de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches en raison de forts vents. Une centaine d’équipes d’Hydro-Québec sont à pieds d’oeuvre alors que les vents gagneront en intensité au courant de l’après-midi.

À 14 h 10, 170 pannes touchaient plus de 95 000 clients dans la région de la Capitale-Nationale.

Sur la Rive-Sud de Québec, 288 pannes privaient d'électricité plus de 65 000 clients en Chaudière-Appalaches.

En raison des vents qui devraient encore gagner en intensité, Hydro-Qubéc n’est pas en mesure de déterminer à quel moment le service sera rétabli.

Dégâts et circulation

Une partie du toit de la maison l’Auberivière, sur le boulevard Charest, a été arraché en raison de la force du vent.

Des arbres cassés causent également de la congestion sur les routes.

Depuis 24 h, 149 dossiers pour des structures dangereuses ont été ouverts par les services d’urgences, en plus des nombreux arbres cassés.

Sur le pont Pierre-Laporte, une remorque qui s'est reversée a forcé la fermeture de voies de circulation en direction sud.

À Québec, la pluie a cessé, mais des vents pouvant souffler jusqu'à 100 km/h sont à prévoir.

Les rafales pourraient emporter les objets non fixés et causer des blessures et des dommages, prévient Environnement Canada. Les grands vents ont forcé temporairement l'annulation des traversées entre Québec et Lévis. Des feux de circulation sont également inopérants dans la ville de Québec.

Plus de détails à venir