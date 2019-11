De nouvelles écoles francophones dans le nord, mais aucune pour FrancoSud

La ministre de l’Éducation, Adriana LaGrange, a indiqué que le Conseil scolaire Centre-Nord obtiendra deux nouvelles écoles, la première à Beaumont, et la deuxième, à Legal.

L’École des Quatre-Vents, à Rivière-la-Paix, sera aussi remplacée, ce qui réjouit Brigitte Kropielnicki, directrice générale du Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1.

On est content d’être enfin sur la liste! , s'exclame-t-elle!.

L’école construite dans les années 1970 n’a jamais été rénovée et coûte cher à entretenir.

Le conseil scolaire l’a héritée du conseil scolaire anglophone, mais elle avait été bâtie pour des élèves du primaire et ne correspond pas aux besoins des adolescents du secondaire.

« Nos pauvres élèves du secondaire doivent utiliser des infrastructures qui ne sont pas bâties pour eux. Le gymnase est trop petit, il n’y a pas de vestiaires, les comptoirs des toilettes sont trop bas et il n’y a pas de laboratoires de sciences », explique Brigitte Kropielnicki.

La présidente du Conseil scolaire Centre-Nord, Tanya Saumure, se dit, elle aussi, très heureuse de la nouvelle.

Selon elle, la communauté de Legal attendant une telle annonce depuis près de 20 ans.

À Legal, c’était une question de santé et sécurité donc ça faisait longtemps qu’ils attendaient cette annonce , explique-t-elle.

À Beaumont, c’est des petites maisonnettes et elles sont à pleine capacité, donc cette nouvelle construction va leur donner l’occasion de vivre une vie scolaire comme toutes les autres écoles de la province , ajoute-t-elle.

Déception à FrancoSud

Le Conseil scolaire FrancoSud espérait au moins une nouvelle école, mais le gouvernement n’a rien annoncé pour le sud de l’Alberta.

On est très déçu. On s’attendait à une nouvelle école francophone dans le sud de Calgary et là, on est déçu , dit Louis Arsenault, vice-président du Conseil scolaire FrancoSud.

Les parents de l’école La Source, ça fait longtemps qu’ils attendent. Leur école est à pleine capacité, il y a 390 élèves, alors que la capacité est de 375. En plus, l’école n’a pas été construite pour des élèves du secondaire, donc elle n’est pas adaptée , ajoute-t-il.

S’il comprend qu’il y a des besoins partout, Louis Arsenault trouve que les francophones de Calgary auraient dû être une priorité pour le gouvernement parce que les besoins sont grands : Le conseil scolaire FrancoSud a connu une augmentation de fréquentation de 3 % cette année. On déborde et on a besoin de nouvelles infrastructures et je peux vous assurer que nos besoins sont urgents.

Le conseil scolaire prévoit d'aborder la question des infrastructures lors d'une rencontre avec la ministre de l'Éducation vendredi prochain.

Le gouvernement n’a pas non plus annoncé de nouvelle école pour le Conseil scolaire Centre-Est.

Sa présidente Dolorèse Nolette affirme cependant que le conseil scolaire a un projet de construction de nouvelle école pour Lac La Biche dans son plan d'infrastructure.

Nous sommes en train de travailler avec les conseils scolaires avoisinants pour développer un projet de construction en collaboration avec eux. Notre projet n'est pas encore très avancé. Nous sommes heureux de voir les annonces pour les trois écoles francophones ailleurs en province , a-t-elle expliqué par voie de communiqué.

De son côté, la porte-parole de l’opposition officielle en matière d’éducation, Sarah Hoffman, estime qu’il s’agit d’un bon début. Elle croit cependant que le gouvernement devrait investir davantage pour faire face à l’augmentation du nombre global d’élèves dans la province.

Je pense que trois écoles francophones sur un total de 15 (nouvelles) écoles sont un bon départ. Mais nous attendons une augmentation de 60 000 élèves au cours des quatre prochaines années , dit-elle.

Je pense qu’il faut aussi parler des coupes budgétaires qui touchent le soutien scolaire. [...] La grosseur des classes augmente, il y a moins de soutien pour les élèves avec des besoins particuliers, la durée des trajets d’autobus augmente. Annoncer de nouvelles écoles c’est bien, mais il faut s’assurer d’avoir le personnel nécessaire pour accompagner les élèves , ajoute-t-elle.

Au total, l'Alberta a annoncé la construction, la rénovation ou la planification de 25 écoles dans la province pour une somme de 397 millions de dollars.