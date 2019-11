Les vents causent des pannes de courant dans Manicouagan et à Sacré-Coeur

Des pannes de courant touchent environ 500 clients à Franquelin et Godbout dans la Manicouagan. Dans le secteur de Sacré-Cœur, c’est 133 clients d’Hydro-Québec qui sont privés de courant.

Un avertissement de vent violent est en vigueur pour la région de Baie-Comeau. Des vents pouvant souffler jusqu'à 100 km/h sont attendus.

La Côte-Nord n’est pas la seule région touchée.

Le logo d'Hydro-Québec au sommet de son siège social, à Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les fortes rafales ont provoqué plus de 770 000 pannes de courant dans la province, principalement à Montréal, en Montérégie, dans les Laurentides et en Estrie. La situation pourrait encore se dégrader en raison des vents qui vont souffler avec encore plus d'intensité cet après-midi sur la plupart des régions.

Avec les informations de William Phénix