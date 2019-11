Les moustaches de plus en plus rares pour Movember

Le cancer de la prostate est le quatrième cancer en importance au pays. Selon le site du gouvernement canadien, un homme sur neuf recevra un diagnostic de la maladie.

Pourtant, ce n’est pas un sujet abordé facilement par les Canadiens, comme l’a remarqué un professeur de l’Université de Sherbrooke qui s'intéresse aux stratégies de communication et aux questions de la gestion de l'image de marque et de la réputation, Marc David.

Le cancer de la prostate, on ne se le cache pas, ce n’est pas un sujet qui est très glamour et qui peut être discuté autour de la table , explique-t-il dans l’émission Le 6 à 9.

Selon l'universitaire, la discussion autour de ce type de cancer, comme celui des testicules, ou le suicide, fait encore trop souvent les frais d’une importante stigmatisation.

Faire sortir l'ours de sa tanière

Les hommes, contrairement aux femmes, ont plus de difficulté à parler de leurs maladies, selon le professeur.

Si on compare le cancer du sein et celui de la prostate, du point de vue sociologique, les femmes vont se rassembler plus facilement, elles vont se parler et se concerter. Les hommes, historiquement, excusez-moi l'expression, ont tendance à être des ours qui vont aller seuls dans la forêt pour lécher leurs plaies , mentionne-t-il.

Pour faire sortir les ours de leur tanière, les Australiens ont donc décidé d’arborer une moustache et, ainsi, sensibiliser les gens au cancer et récolter des fonds pour la recherche.

Depuis trois ans, cette initiative s’essouffle au Canada, note Marc David. Le nombre de participants et de partenaires diminue. De moins en moins de communication est faite autour de ce Mois de la moustache.

Les entreprises vont suivre des phénomènes sociaux et mobilisateurs. Ce qu’on ne voit pas en ce moment, malheureusement , analyse le professeur du département de communication.

Comment éviter que Movember ne tombe dans l’oubli alors? Marc David répond : Ça prendrait des leaders dans toutes les sphères sociales. Ça prend des hommes qui doivent s’investir. Le mouvement doit être canadianisé.