De nouvelles directives alimentaires dans certaines écoles de T.-N.L.

Le gouvernement provincial a implanté un projet pilote pour réduire le nombre d’aliments malsains qui se retrouvent dans le menu de ses écoles. Il souhaite étendre ces nouvelles directives à l'ensemble de la province d’ici septembre prochain.

Lisa Dempster, ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social, explique que le but est d’en finir avec les aliments transformés.

On dit adieu aux croquettes de poulet et aux frites et on propose plus de fruits et de légumes. Lisa Dempster, ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social

Le nouveau Guide alimentaire canadien, qui encourage la consommation des fruits et légumes, des produits de grains entiers et des protéines végétales, est au centre des nouvelles directives. Photo : Radio-Canada

Les 11 écoles faisant partie du projet pilote ont aussi vu disparaître la pizza aux pepperonis, le jus, la farine blanche et les fromages artificiels. Les biscuits et autres desserts sucrés et les croustilles sont aussi histoire du passé.

Si vous offrez des frites, il y a de bonnes chances que les élèves en prennent. Si elles ne sont pas au menu, les élèves feront un choix plus sain. Ainsi, nous aurons une population en meilleure santé. , - affirme Mme Dempster.

Les enfants qui amènent des repas qui ne sont pas conformes aux nouvelles directives de l’école pourront tout de même les manger, tant que ceux-ci respectent les restrictions sur les allergies.

Du financement est disponible pour les écoles qui aimeraient obtenir des appareils, comme des mixeurs à smoothie ou des presses à sandwichs, dans le but d’offrir des choix plus alléchants aux élèves.

Lisa Dempster, ministre des Enfants, des Aînées et du Développement social de Terre-Neuve-et-Labrador, fait la promotion d'une alimentation plus saine dans les écoles. Photo : CBC / Jacob Barker

Les nouvelles directives s’inspirent du nouveau Guide alimentaire canadien, mais aussi des critiques de la vérificatrice générale de la province, Julia Mullaley, sur l’offre alimentaire dans les écoles.

Son rapport, publié en juin, explique que les écoles et les districts peinent à implanter les directives introduites en 2009 et qui servaient de norme jusqu’à tout récemment.

Il n’y a souvent pas de preuve que les menus scolaires ont été révisés et améliorés par une nutritionniste, comme requis par la politique en place. , souligne le rapport de Mme Mullaley.

Des obstacles rencontrés

Le projet rencontre déjà quelques obstacles.

À Gander, l’école intermédiaire St-Paul n’a pas de service de cafétéria depuis son ouverture en septembre, même si elle a toutes les installations nécessaires. La compagnie qui devait assurer le service dit ne pas avoir été en mesure de trouver des employés pour y travailler.

L’école a demandé aux parents de s’occuper de la cafétéria, mais personne ne s’est manifesté. Le contrat est retourné en appel d’offres.

À l’école Amos Comenius Memorial de Hopedale au Labrador, Dean Coombs, le directeur, explique qu’il a dû commander la nourriture pour son école en juin, avant l’implantation des nouvelles directives, afin de s’assurer de recevoir sa commande, qui est acheminée par bateau, avant le début de l’année scolaire. Il se retrouve donc avec plusieurs aliments qui ne sont plus conformes aux nouvelles directives.

Il explique que l’école n’a pas l’argent nécessaire pour se conformer aux nouvelles normes. Il s’attend donc à ce que rien ne change cette année.

Des inquiétudes culturelles

Dans notre cursus scolaire, les élèves apprennent à cuisiner des mets traditionnels [autochtones]. Sous les nouvelles directives, c’est impossible de suivre les recettes traditionnelles. , explique par ailleurs Dean Coombs, dont l'école se trouve dans la capitale du gouvernement inuit du Nunatsaviut.

À une certaine époque, au sein de la communauté autochtone, la farine blanche était une denrée rare. On était perçu comme riche si on en avait.

On faisait frire du pain, on faisait frire de la pâte. Traditionnellement, culturellement, nous le faisons encore. C’est très apprécié de la communauté et des aînés. Maintenant, des directives qui nous arrivent de très loin me disent que je n’ai plus le droit de le faire. , dit-il.

Un changement qui coûte cher

Offrir des aliments frais et sains coûte plus cher. Mme Dempster explique qu’il y a des façons de contourner le problème en incluant des fruits et légumes congelés ou mis en conserves.

J’ai grandi sur la côte du Labrador, où les familles étaient nombreuses, dit-elle. Elle ajoute que c’est peu coûteux de cuisiner de la soupe et que cela permet de nourrir beaucoup de personnes. C’est un exemple d’un repas abordable et sain.

Le gouvernement et ses partenaires se rencontreront à nouveau en janvier pour examiner le projet.

Avec les renseignements de Leigh Anne Power, CBC