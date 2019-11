Pas de sommes supplémentaires pour les ambulances à La Tuque

Radio-Canada dévoilait dimanche qu'une ambulance met en moyenne 32 minutes pour se rendre sur les lieux d'un appel priorité 1 dans ce secteur.

Le Syndicat des ambulanciers paramédicaux du Coeur-du-Québec évoque les quarts de faction pour expliquer ces délais, type de quart où les ambulanciers restent à leur domicile en attendant les appels. Les ambulanciers réclament d'ailleurs qu'un quart soit transformé en quart de travail à l'heure. Selon eux, le fait que les ambulanciers attendent les appels à la maison rajoute dix minutes d'attente.

Cette modification coûterait environ 350 000$ par année. Le Conseil du Trésor a rejeté la demande pour le budget à venir, évoquant que La Tuque ne remplit par les critères, notamment en termes de nombre d'heures de transport par semaine.

La députée de Laviolette–Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, confirme que cette somme ne sera pas octroyée cette année.