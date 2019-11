Google achète Fitbit pour un peu plus de 2 milliards

La transaction devrait être conclue en 2020, explique Google, qui insiste particulièrement sur l'excellente réputation de Fitbit, notamment en matière de protection des données.

À Wall Street, le titre de Fitbit décollait de 17 % dans les échanges électroniques quelques minutes avant l'ouverture de la Bourse new-yorkaise. Le cours de l'action, à 9,51 $ (7,23 $US), restait toutefois inférieur à celui investi par Google, qui a déboursé 9,67 $ (7,35 $US) par action pour cette acquisition.

« Google est le partenaire idéal pour mener à bien notre mission. Grâce aux ressources de Google et à sa plateforme mondiale, Fitbit va pouvoir accélérer l'innovation dans le domaine des objets connectés, faire de plus grandes économies d'échelle et rendre les outils de santé encore plus accessibles à tous », a réagi le cofondateur et directeur général de Fitbit, James Park, dans un communiqué.

Les bracelets Fitbit sont omniprésents aux États-Unis, où des millions de gens s'y réfèrent continuellement pour mesurer le nombre de pas faits tous les jours.

En rachetant la marque, Google espère concurrencer Apple, leader sur le marché mondial des montres connectées.