Vancouver veut acheter deux hôtels délabrés de la rue Hastings pour 1 dollar chacun

Vancouver veut s’approprier le Balmoral et le Regent, deux hôtels vacants du quartier Downtown Eastside, au coût de 1 dollar chacun. Le conseil municipal tiendra un vote à cet effet mercredi.

Les conseillers devront décider s’ils souhaitent exproprier la famille Sahota, propriétaire des bâtiments de la rue East Hastings, fermés depuis plus d'un an en raison de dizaines d'infractions en matière de santé et de sécurité.

Le montant de 1 $ provient d'une évaluation indépendante de la firme de consultants CWPC Property, qui conclut dans un rapport que d’importants travaux de rénovation seront nécessaires.

En vertu de la loi sur l'expropriation, les propriétaires disposeront d'un an pour demander une indemnisation plus importante.

Dans un gazouilli, le maire Kennedy Stewart a indiqué qu'il voterait en faveur de l'expropriation des hôtels. Ils sont vacants et délabrés depuis trop longtemps , écrit-il.

Histoire trouble

Les deux hôtels se font face et, pendant des décennies, ont accueilli environ 280 résidents à faible revenu. Les bâtiments sont devenus notoires pour leurs conditions insalubres.

On a longtemps craint que le Balmoral ne s'effondre en raison d'une dégradation structurelle causée par des années de dégâts causés par l'eau et la pourriture. Photo : Radio-Canada / Tina Lovgreen/CBC

Des centaines d'infractions aux règlements municipaux ont été commises, mais la famille Sahota n'a pas réagi à la plupart des demandes de la Ville visant à apporter les modifications nécessaires.

Le Balmoral a été fermé en 2017 et le Regent en 2018. De l'hébergement a été offert à la plupart des résidents.

En 2018, la Ville a entamé des négociations sur l'expropriation et, en avril 2019, les Sahotas ont accepté de payer une amende de 150 000 dollars et de faire un don de 25 000 dollars à des œuvres de bienfaisance locales, après avoir plaidé coupables à la majorité des chefs d'accusation énoncés dans la loi.

Un avocat de la famille Sahota a refusé de commenter l'affaire.

Avec les informations Justin McElroy