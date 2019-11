Maintenant que les résultats des élections du 21 octobre sont connus, nous faisons quoi comme citoyens? Cette question s'est imposée à moi dans la foulée des réactions parfois extrêmes qui s'en sont suivies dans nos milieux de vie, à la radio, à la télévision, dans les journaux ou sur les médias sociaux. Je crois, en effet, qu'après la partisanerie et l'émotion, notre vie ordinaire de citoyen doit prendre le relais.

J'ai entendu parler de « vague bleue dans l'Ouest canadien », de « libéraux qui ont réussi à sauver les meubles », de « la renaissance du Bloc québécois » ou de « récoltes maigres des néodémocrates ». Certains ont réveillé le spectre de la séparation de l'Ouest du reste du Canada, une tentation que certains appellent maintenant Wexit. D'autres ont commencé à réclamer la démission des chefs qu'ils accusent d'avoir été moins performants.

« Pause » des partisaneries

Mais, dans la peau du citoyen, est-ce que cela importe vraiment? La fibre partisane et les préférences politiques font partie du jeu démocratique qui culmine avec l'acte de voter. Elles permettent de donner des dirigeants à notre pays, à notre province et à notre ville. Une fois ce geste posé, les partis peuvent continuer de jouer la partisanerie; certains groupes peuvent aussi exploiter l'euphorie ou les déceptions qui ont résulté des élections.

Mais, en attendant la prochaine « chicane électorale » et comme citoyens, nous devrions passer à autre chose et redonner leurs droits aux défis de la vie de tous les jours. L'enjeu devient, je crois, non pas de continuer à chercher le meilleur parti ou le meilleur chef ou le meilleur programme de gouvernement, mais de composer, autant que faire se peut, avec les forces qui se sont mises en place, pour répondre aux besoins de notre quotidien.

Crible des actions concrètes

L'objectif n'est plus d'abord de remplacer ces nouvelles forces, mais d'aller sur le terrain des réalisations concrètes en santé, en éducation, en environnement, en économie, etc.

Les partis au pouvoir auront encore tendance à brandir leurs promesses électorales pour justifier leurs décisions. L'opposition s'évertuera à en montrer les failles et les coûts pour la population ou pour certaines catégories de la population. Et il sera toujours tentant de penser que les bons sont ceux pour qui nous avons voté et de voir les autres comme nos adversaires. Ou l'inverse.

Mais la vie de tous les jours est une constante invitation aux compromis. C'est pourquoi je pense que l'heure est maintenant à tester notre capacité à surmonter les différences qui semblent nous diviser. « L'homme, disait le Petit Prince, se mesure à l'obstacle. »

Arrondir les angles

Si le vote a été un moment discriminant, le temps est venu d'arrondir les angles avec les élus, quelle que soit leur couleur politique. Ils ne seront pas parfaits et aucun d'entre nous ne peut prétendre l'être. Mais nous pouvons croire qu'ils seront aussi capables de bons coups et la démocratie nous donne les moyens de le leur montrer et de contester ce qui ira mal dans leurs actions.

C'est un état d'esprit qu'il est bon de rappeler, comme l'a fait l'ancien président américain Barack Obama lors d'un événement organisé mardi 29 octobre 2019, à Chicago par la fondation qui porte son nom.

Barack Obama, ancien président américain. Photo : Reuters / Carlos Barria

Il a invité à dépasser l'idée de pureté et de non-compromission pour obtenir des changements. Le monde n'est pas pur, il est fait d'ambiguïtés. Les gens qui font de bonnes choses ont aussi des défauts. Les gens que vous combattez peuvent avoir des enfants qu'ils aiment et partager certaines choses avec vous, a dit M. Obama.

Et l'ancien locataire de la Maison-Blanche d'ajouter qu'on ne change pas le monde en se limitant à juger les autres, à souligner leurs erreurs. Si tout ce que vous faites, c'est de jeter des pierres aux autres, vous n'irez probablement pas loin.

Tous Canadiens, après tout!

Que nous ayons voté rouge, vert, orange, bleu ou autre chose le 21 octobre, c'est au nom de la même identité canadienne que nous partageons.

Notre vote n'est qu'un moment parmi d'autres, une facette parmi d'autres de l'unité enrichie par notre diversité et notre désir commun de continuer à bâtir un pays dont nous pouvons être tous fiers, bien au-delà de nos partisaneries. Au travail donc, citoyens!