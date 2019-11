Clôture entourant l'église Saint-Jérôme : la Cour du Québec rendra sa décision en décembre

La Cour du Québec reporte à nouveau la cause qui oppose la Ville de Matane et la Fabrique Coeur-immaculé-de-Marie au sujet de la clôture qui entoure l'église Saint-Jérôme.

Vendredi matin au palais de justice de Matane, la juge Julie Dionne a reporté la cause au 11 décembre en précisant qu'il s'agissait de la dernière remise dans ce dossier.

La juge a rappelé au président de la Fabrique, Michel Barriault, qu'il doit être en mesure de fournir une défense admissible en cour.

M. Barriault, qui assure lui-même sa défense, devra donc faire témoigner par visioconférence un représentant de sa compagnie d'assurance, qui devra expliquer pourquoi l'assureur exige la présence d'une clôture à une certaine distance autour de l'église.

Il y a quelque chose de hautement dérangeant. On ne parle pas d'un particulier, mais d'une église. Il y a peut-être des dangers que le tribunal ne connaît pas, mais pour ça il faut entendre la défense , a-t-elle souligné en cour.

La juge Dionne a précisé que sans cette défense, M. Barriault risque un jugement de culpabilité. La Fabrique Coeur-immaculé-de-Marie serait alors dans l'obligation de payer l'amende de 600 dollars imposée par la Ville de Matane puisque la clôture contrevient au règlement municipal.

La juge a encouragé les deux parties à se rencontrer afin de trouver une issue à cette situation.

Il faut que vous communiquiez ensemble. D'un côté comme de l'autre, ce sont les citoyens qui vont payer pour ça. Julie Dionne, juge à la Cour du Québec

L’église Saint-Jérôme de Matane a célébré sa dernière messe l'automne dernier. Depuis, une clôture a été installée à la demande des assureurs de la Fabrique Coeur-immaculé-de-Marie.

La Fabrique étudie le projet de serres dans l'église

Par ailleurs, l'organisme Patrimoine Matane espère toujours pouvoir installer trois serres verticales dans l'église Saint-Jérôme afin de préserver le bâtiment patrimonial.

Patrimoine Matane espère pouvoir installer trois serres verticales dès l'automne 2020 dans l'église Saint-Jérôme. Photo : Gracieuseté : Patrimoine Matane

Ce projet de culture de végétaux biologiques, en collaboration avec l'entreprise Inno-3B, permettrait de chauffer l'église, tout en conservant un espace multifonctionnel d'environ 300 places.

Les membres de la Société Patrimoine Matane et du comité de sauvegarde de l'église Saint-Jérôme ont répondu mardi aux questions des marguilliers de la Fabrique. Cette dernière a indiqué qu'elle étudierait la proposition, ainsi qu'un autre projet déposé par un industriel.

Paul Gauthier, Jean Blouin et Raymond Tremblay du comité de sauvegarde de l'église en compagnie de Pierre Boulanger de l'entreprise Inno-3B Photo : Radio-Canada / Chantallya Louis

Le président du comité de sauvegarde de l'église, Paul Gauthier, déplore toutefois que la Fabrique refuse de préciser dans quel délai elle rendra sa décision. Il espère une réponse d'ici la fin de l'année, puisqu'il faut compter entre six et neuf mois pour installer les serres.

Je pense que c'est un projet structurant, innovateur. C'est vert, c'est communautaire... où est le problème? Paul Gauthier, président du comité de sauvegarde de l'église Saint-Jérôme

Ils nous répondent toujours qu'il faut que ce soit un projet plus rassembleur pour la communauté, mais l'église est fermée, clôturée, pas chauffée. On leur propose de quoi et c'est pas assez , déplore M. Gauthier.

L’hiver dernier, le comité de sauvegarde avait pu payer le chauffage du bâtiment grâce à une collecte de fonds. Le comité a proposé de chauffer l'église à nouveau cet hiver, à condition d'avoir accès à l'église, ce que la Fabrique a refusé.

L'église Saint-Jérôme ne sera donc pas chauffée cet hiver, à moins d'une entente.