Allégations de renvoi abusif contre une pétrolière après une tentative de syndicalisation

Le syndicat Unifor enquête sur des allégations selon lesquelles six travailleurs de l’entreprise pétrolière Canadian Natural Resources Limited (CNRL) auraient été licenciés pour avoir tenté de se syndiquer.

Selon Unifor, six hommes travaillant sur le site de Jackfish Lake ont été renvoyés le 23 octobre sans motif.

Tous les six avaient participé à l’organisation d’un syndicat avec Unifor, le plus important syndicat du secteur privé au Canada, comptant plus de 315 000 membres.

Nous croyons que c’est la raison pour laquelle ils ont été renvoyés , a affirmé Kellie Scanlan, la directrice des activités de recrutement d'Unifor Canada.

En Alberta, le Code du travail permet à tous les employés de négocier la création d’un syndicat avec leurs employeurs.

On ne m’a jamais dit qu’on n'était pas satisfaits de mon travail , explique Alan Evans, 66 ans, l'un des travailleurs renvoyés. Ce mécanicien de chantier compte près de 50 ans de métier et travaillait pour CNRL depuis 2012.

Ce système de plateformes mobiles sépare sur place le bitume des autres composants des sables bitumineux. Photo : CNRL

Il avait accepté d’être un contact pour Unifor et de distribuer des cartes d’adhésion aux employés. Ces cartes doivent être signées par les travailleurs pour pouvoir enclencher le processus de syndicalisation.

Les choses se sont toutefois rapidement détériorées sur le site.

J’ai entendu dire que des affiches soutenant le syndicat étaient déchirées et que l’entreprise n’était pas contente. C’étaient des ouï-dire, jusqu’à ce que, finalement, je reçoive un appel m’annonçant mon licenciement et celui de mes collègues , raconte-t-il.

Je pense que c’est très évident, ce qui s’est passé , ajoute-t-il. Ce renvoi place le travailleur dans une situation très difficile.

C'est très stressant. Ce n’est pas facile de retrouver un emploi à 66 ans. Alan Evans, travailleur renvoyé

Kellie Scanlan dit qu’Unifor a quelques options si l’enquête montre que les employés ont été licenciés à tort, notamment déposer une plainte et redonner des postes aux travailleurs jusqu’à ce que l’enquête soit terminée.

CNRL a refusé les demandes d’entrevue, mais a envoyé une déclaration par courriel.

« Canadian Natural respecte le droit de ses employés de se syndiquer s'ils le souhaitent. Pour des raisons de confidentialité, nous refusons de commenter les licenciements », explique l'entreprise.

CNRL a acheté le site de de Jackfish de Devon Canada Corporation en juin 2019.