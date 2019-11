Arsenic : la Fonderie Horne présentera un plan pour atteindre la norme québécoise

Rappelons que la Fonderie Horne détient en ce moment une attestation d'assainissement qui lui permet d'émettre jusqu'à 67 fois plus d'arsenic dans l'air que la norme québécoise, qui est de 3 nanogrammes par mètre cube (3ng/m3).

Le gouvernement du Québec a exigé que la Fonderie dépose un plan de réduction des émissions d'ici le 15 décembre, sans préciser la norme qu'elle devrait atteindre.

Par voie de communiqué, le ministre de l'Environnement Benoît Charrette a annoncé que la Fonderie Horne s'est engagée à inclure un volet à plus long terme dans le plan d'action qu'elle soumettra au gouvernement le 15 décembre prochain. Ce plan devra comporter des pistes de solution visant à atteindre la norme québécoise d'émission d'arsenic dans l'air .

Comité interministériel responsable du dossier

Le gouvernement du Québec annonce du même coup la création d'un comité interministériel sur l'arsenic.

Des représentants du ministère de l'Environnement, de la Santé, des Affaires municipales, de l'Économie et le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue siégeront à cette table. Ils auront notamment comme mandat d'analyser le plan d'action de la Fonderie Horne.

Au micro de l'émission Des matins en or, la mairesse de Rouyn-Noranda Diane Dallaire est revenue sur la rencontre qu'elle a eue avec le premier ministre François Legault jeudi.

Je reviens ce matin confiante et heureuse de transmettre ce message de la prise en charge et du sérieux de la démarche, souligne-t-elle. Alors je pense qu'on a été entendu, on a été écouté. On tient à rassurer ce matin les citoyens et les travailleurs.

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux (archives) Photo : Radio-Canada